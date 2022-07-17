把孩子丟進自然 「叫我野孩子」醞釀新生活嚮往

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）沒明星的素人兒童實境節目「叫我野孩子」，在OTT平台上架一個月內點閱破百萬人次，成績驚人。節目帶著孩子離開都市，深入自然體驗實作，也打開大眾對自然的渴望與生活嚮往。

由金鐘製作團隊打造的「叫我野孩子」5月中在LINE TV平台推出後，不僅一度登上平台排行榜第一名，目前更已累積逾200萬人次觀看。製作人陳芝安和導演謝欣志接受中央社專訪，分享節目設計的初衷，源起於陳芝安看見10歲的姪子沉迷於3C，但只要帶姪子接近大自然，成癮症狀就會暫緩。

同時他們也注意到科技飛速發展的當下，孩子卻失去和自然相處的能力與動手做的機會，甚至以為「魚是種出來的」，激發兩人動念製作節目，「在虛擬世界的時代，要用體驗把真實找回來」。

在一年半裡，製作團隊選出8組、16個孩子，前往台灣8處體驗採集、狩獵、漁業、種稻等取得食物的發展軌跡。這趟上山下海、勇闖大自然過程並不輕鬆，陳芝安和謝欣志更笑說他們都是「玩真的」。

有別於以往兒童節目的制式流程，「叫我野孩子」以紀錄片形式進行，拍攝全程無腳本台詞，7、8人小團隊就帶著一組孩子到產地待上5到7天，每天階段性給任務，孩子們得在2到3小時內完成，內容包含鋸樹、劈柴、生火、撒網、插秧等，團隊則在一旁安靜觀察拍攝、確認孩子安全。

對於年齡平均10歲的孩子們，有些活動確實有難度，連大人都不一定能完成，但他們認為適量高強度的任務，不論成功與否、生氣挫折，都能激發孩子潛能並重新認識自己。

謝欣志解釋，「當事情超越能力所及範圍時，孩子不會有力氣做假，會直接反映出真實性格，面對挫折時是選擇逃避或挑戰，會拋下夥伴嗎？還是繼續撐下去？這就是火花出現的時候。」他強調並不是想讓孩子突破什麼，「我們很想知道他怎麼跟自己相處」。

每天活動結束，陳芝安和謝欣志都會坐下來和孩子暢聊1個多小時，用平等方式理解孩子，聽他分享一天裡的喜怒哀樂，「孩子都渴望被理解，但家人平時都沒時間陪他們深聊」，在這段被深度關注與同理的過程，孩子們也卸下心防，吐露曾被欺負、想轉學的心事，或面對同儕與手足關係的煩惱。

而孩子童真、乾淨的想法也常會直擊大人心底，有次陳芝安詢問：「你為什麼特別好奇？」孩子卻不解地回應：「我沒有特別好奇，妳小時候也一樣好奇吧」，讓她和許多觀眾都被深深撼動，忍不住問自己：「我們什麼時候不再對世界充滿好奇？」

許多爸媽看完成品後也向兩人反饋，從來沒有看過自己孩子的這一面，不知道他這麼有意志力、好奇心與幽默感，甚至能成熟處理人際關係，想把事後受訪音檔拷貝回去細聽；還有不少家長私訊官網信箱，詢問有沒有第2季，想幫孩子報名。

「我們最後發現需要調教的不是孩子，是父母。」陳芝安笑說，孩子反而都是被大人嚇大的，「因為我們一直告訴他們很危險，卻不教他們如何好好使用？這樣要如何鼓勵小孩好奇和探索？」

謝欣志也補充，在可容許的受傷範圍內，應讓孩子盡量去嘗試，否則碰到真正問題不會處理才是大麻煩，「家長只要放鬆一點，小孩就會很好、甚至更好，他們其實都很成熟」。

兩人投身影視工作近30年，坦言許多影視作品就像消耗品，播完就會被塵封，但「叫我野孩子」卻讓他們看到不同的可能性。

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在播出後的觀眾迴響中，父母重新思考教養方式、想拉近孩子與自然關係，也看見友善環境農夫、漁人的努力等，大家彷彿看見一種新生活的倡議，「這樣的孩子、生活態度是否會讓你憧憬嚮往？」陳芝安和謝欣志認為不再延續這份感染力太可惜了。

因此團隊正展開校園巡迴播映的集資計畫，想和更多家長、孩子面對面互動，期待在更多人心中播下親近大自然的種子，復育更多「台灣野孩子」。目前他們已展開第2季籌備，募集新的一批孩子，主題要從食物走向構築，在大自然裡憑雙手就地取材，搭建遮風避雨的房子。（編輯：張雅淨）1110717