鄧紫棋結束半年閉關 合作新東家醞釀「啓示錄」

歌手鄧紫棋（中）的新專輯「啓示錄」，每首歌都有一個獨立MV，將串成有連續劇情的14集音樂連續劇MV。（華納音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月18日

（中央社記者葉冠吟台北18日電）30歲華語樂壇小天后鄧紫棋今年初宣布閉關後，時隔半年無預警清光社群貼文，宣告加盟新東家並推出新專輯「啓示錄」，打造14集音樂連續劇MV。

鄧紫棋在7月16日突然無預警清光個人微博、Instagram和Twitter等社群平台，並在同日中午更新預告「我回來了」，表示將帶著新專輯「啓示錄」回歸歌壇。她解釋當初選擇閉關籌備，是因為「預計到做這樣一件新事情，過程一定會很艱難」，想讓自己完全專注在新作品。

受到COVID-19疫情影響，鄧紫棋表示，許多拍攝數度被迫暫停，或遇上必須換演員重拍等插曲，坦言「過程比我想像中艱辛好多好多」。如今終於能帶著新作品回歸，她指出，在這個嚴重需要愛的世界裡，「我相信我能做的就是盡力為大家帶來能讓人重新看見愛、相信愛、回歸愛的作品。請大家笑納這一本對我而言極其寶貴的『啓示錄』。」

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鄧紫棋今天也正式宣布與北京華納音樂簽約，在這張「啓示錄」中她首次擔任主創、編劇及監製的作品，整張專輯每首歌都有一個獨立MV，串成有連續劇情的大故事，由她和導演林博共同打造14集的音樂連續劇MV。

鄧紫棋坦言，「在這個碎片時代，已經很少觀眾有耐心完整聽完一首歌，但是我卻有14首我認為極其珍貴的啟示想與大家分享，終於我想到了音樂連續劇這一種新的形式，希望能吸引觀眾用心聽完專輯裡的每首作品。」這部音樂連續劇將於8月9日正式開始。（編輯：張雅淨）1110718