男子涉綁架女神卡卡愛犬槍傷遛狗員 入監卻遭誤放

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）2021年開槍射傷美國樂壇天后女神卡卡遛狗員的男子遭監禁後，數月前意外獲釋，美國當局今天表示，由於此人攜帶武器可能構成危險，已經開始尋找他的下落。

19歲的傑克森（James Howard Jackson）被控，去年在洛杉磯試圖綁架女神卡卡價值不斐的法國鬥牛犬時，開槍射傷她的遛狗員費雪（Ryan Fischer）。

司法部法警局（US Marshals Service）坦承，4月間因「書寫錯誤」導致傑克森獲釋，還說傑克森攜帶武器，可能構成危險。

法警局提供5000元線報賞金。

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當時那場謀殺未遂與搶劫案有3人被控告，傑克森是其中之一。警方當時表示，費雪遛著3隻法國鬥牛犬時，1輛車接近他，兩名男子下車，要費雪交出狗，然後朝他胸膛開了一槍，其中兩隻法國鬥牛犬被歹徒搶走，另1隻逃跑，之後被警方尋回。

警方當時表示，不認為嫌犯是基於卡卡的高知名度而鎖定這些狗，而是因為法國鬥牛犬是熱門品種，賣價可高達好幾千美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110721