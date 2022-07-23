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頑童小春圓夢登道奇隊投手丘 相見歡林暉盛討教球技

2022/7/23 12:08
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（中央社記者王心妤台北23日電）饒舌團體頑童MJ116成員小春今年受MLB美國職棒大聯盟邀約，以VIP身分參觀，成為首名站上道奇隊投手丘投球的台灣藝人，並與旅美台灣投手林暉盛交流，要大家為他們聲援打氣。

小春表示，「MLB比賽的張力真的很不一樣，場邊觀眾的加油方式跟台灣很不一樣。」小春出發前也特別要求希望能跟台灣選手見面，此次是跟林暉盛交流，兩人不只聊生活與音樂，也互相傳接球。

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小春表示，在異鄉打球的台灣選手都很辛苦，不只要離鄉背井還有面對起起伏伏的賽況，只要他們站在國際的一天，都應該為他們用力加油。小春也說，頑童也是經歷多年努力，從沒有舞台唱到街邊、再到現在能唱進台北小巨蛋，同樣花了10幾年，「很辛苦，但很值得。」

小春此次也受邀站上道奇球場投手丘投球，他開心表示，「畢竟這裡不是想來就能來的，我心裡想著應該沒幾個人能夠站在這投手丘上投球，我是其中一個，我很用力的丟了很多球，希望明天不會痠痛。」小春表示，這10天的棒球巡美之旅將會拍成紀錄片，也會為此製作一首新歌，希望歌迷期待新專輯。（編輯：張芷瑄）1110723

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