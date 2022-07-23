原子少年林佳辰小時候告白被拒 打趣盼對方後悔

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（中央社記者王心妤台北23日電）節目「原子少年」地球成員林佳辰、黃文廷、周祖安、林煥鈞、周子翔今天出席品牌活動並重現比賽曲。高人氣的林佳辰笑稱小時候因為身材沒有自信，打趣希望對方現在會後悔。

「原子少年」地球成員今天出席品牌活動，但粉絲沒因天氣炎熱受影響，仍有上百人擠進活動現場，地球成員今天除配合活動重現比賽曲Bad Bad Love，成員也分享最喜歡花草味香水。

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七夕將至，林佳辰分享真誠就是告白最佳武器，若過度討好心儀對象，反而會讓對方不自在。被問到是否有告別被拒絕過，他表示，「我小時候很胖，國小、國中喜歡女生都被拒絕，那時就不太敢表現真誠的自己，沒什麼自信。」至於被告白對象有沒有後悔，林佳辰也笑回：「真的希望她們後悔。」

被問到做過最浪漫的事，黃文廷希望能將收到的禮物都送給姑姑，林煥鈞誇獎林佳辰私下很溫暖，有次排練完正好是下班塞車巔峰時刻，林佳辰就主動說可以載他回家，讓林煥鈞相當感動。（編輯：陳政偉）1110723