黃子佼愛女心切出現幻覺 出門聞奶味又聽到哭聲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北24日電）益智節目「一鳴驚人」主持人黃子佼今天進棚錄影，談到升格當父親愛女心切，甚至出現幻覺，出門就聽到嬰兒哭聲、聞到奶味；希望邀請歌后徐佳瑩、魏如萱等人讓孩子組星二代隊伍參賽。

「一鳴驚人」將推出全新一季，黃子佼今天表示，台灣人喜歡看益智節目，而「一鳴驚人」出題方向、參賽隊伍都很不一樣，是個有意義的教育節目，很榮幸能擔任主持人。

黃子佼與愛情長跑多年的演員孟耿如2020年登記結婚，今年5月喜迎女兒「黃玉米」誕生。黃子佼表示，升格當爸後理解環境對孩子的重要性，凡事都會優先考量小孩。

黃子佼也說，或許因為育兒壓力，出門還會聞到奶味及聽到小朋友哭聲，「那天跟太太去吃飯，剛停好車就跟太太說，怎麼聽到嬰兒的哭聲？還不是別家孩子的哭聲，因為每個孩子哭聲不一樣。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃子佼表示，回家5個小時都沒辦法坐下休息，「現在包尿布很上手，絕對不會側漏。」但他也說在家裡為女兒待命是一種樂趣，只要看到孩子健康就會很感動。

黃子佼表示，希望「一鳴驚人」能做個10幾年，女兒黃玉米就可以參賽。他也向演員林依晨、金曲歌后徐佳瑩、魏如萱喊話：「我們組一個星二代國中生來參賽，好像很不錯。我們加油，看節目能不能撐久一點。」（編輯：張雅淨）1110724