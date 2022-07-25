曾沛慈時隔3年回歸歌壇 甜讚先生是定心丸
（中央社記者葉冠吟台北25日電）曾以「我們與惡的距離」奪下金鐘女配角獎的演員曾沛慈，時隔3年以歌手身分回歸推出新專輯。今年新婚的她幸福表示，先生是她的定心丸，時常講沒建設性但很有用的話鼓舞自己。
曾沛慈今天現身Hit FM聯播網hito大台柱記者會，為8月將推出的第4張個人專輯「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」宣傳，希望傳達無論遇到什麼狀況，都由自己選擇自己的心情，即使外面狂風暴雨，也不會影響心中陽光耀眼的狀態。
整張專輯更找來陳建騏、蔡健雅、韋禮安、葛大為、持修、HUSH、陳君豪、鍾濰宇等8名知名音樂人聯手打造，讓曾沛慈直呼是迄今最難配唱的一張專輯。
而首波主打歌「慷慨」MV也邀到電影「當男人戀愛時」導演殷振豪執導，李李仁擔任男主角。李李仁今天也特別「現聲」祝福，兩人因陶晶瑩主持的歌唱節目認識超過15年，他大大肯定曾沛慈在演技和歌唱上都是實力派，敬業態度和剛出道時都一樣沒變，保有赤子之心。
今年剛結婚的曾沛慈聊到新婚生活，甜笑感謝先生一直陪在她身邊，成為自己的定心丸，每當自己因工作陷入低潮，先生就會瘋狂稱讚：「妳就很漂亮啊！妳最棒啊！我真的覺得妳很好！」曾沛慈笑說，雖然沒什麼建設性，但很有用，「我就是想聽這個」。
曾沛慈表示，兩人結婚至今相處都很好，但有天姊姊在吃飯時突然問自己：「啊妳是甚麼時候要生？」曾沛慈笑說：「根本黑道吧？又不是說想生就生的出來，但可以感受到家人很想要家裡有小孩可以寵愛。」
曾沛慈坦言其實想要有小孩，但這個時期出生的小寶寶有點辛苦，世界變化很大，有疫情、天災人禍，「很怕小朋友出生要面臨很多環境變化會捨不得。」她透露有和先生討論生育計畫，今年希望好好沉浸在兩人世界，明年再來努力一下。（編輯：張雅淨）1110725
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