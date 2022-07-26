DJ林哲儀拚音樂雜誌募資 自嘲「保護稀有動物」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北26日電）資深電音DJ林哲儀擔任主編的音樂實體刊物「〔 佳 〕音文樂刊」，即將啟動第2期募資計畫，〔 佳 〕過去推出時曾被人笑「誰還在看雜誌」，讓林哲儀自嘲請大家「保護稀有動物」。

林哲儀與佳佳唱片合作的音樂紙本雜誌「〔 佳 〕音文樂刊」，去年2月發行試刊號，規畫一年6期，平均每兩個月出一期，迄今已累積6期（7本）。

〔 佳 〕音文樂刊以專業資深選樂視角，邀請多位業界人士撰稿，幫樂迷挑出可能被流量忽視的好作品：金曲歌后魏如萱、金曲歌王蛋堡、歌手YELLOW黃宣、嘻哈男神瘦子、土產搖滾樂團拍謝少年，都曾登上其封面。

回顧去年發行雜誌的甘苦，林哲儀不僅曾被客人笑「這年代誰還在看雜誌」，又逢COVID-19疫情爆發，全台進入三級警戒，編輯工作幾乎停擺，採訪只能靠線上執行，印刷也差點無法送印，所幸最後順利完成，讓林哲儀放下心中大石頭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林哲儀笑說過程完全吃力不討好，「周遭朋友都覺得我沒事找事做，但因為愛音樂的個性已經30多年，所以就算累，我也心甘情願！」尤其看到雜誌上架後有不少樂迷搶著收藏，也讓他感受到音樂雜誌有必要存在。

繼去年首度募資開出好成績，雜誌團隊今年再啟動第2期募資計畫，林哲儀笑言，希望樂迷能繼續支持這本「稀有保育動物」音樂雜誌，他表示：「這一年來常收到許多樂迷訊息抱怨索取不易，透過訂閱募資制度，一點金額贊助，讓雜誌獨立發行能走得更健全，也給偏遠地區的讀者，享有閱讀便利自由。」（編輯：屈享平）1110726