楊凡影展封存張曼玉青澀模樣 7封情書獻給影迷

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導演楊凡1988年電影作品「流金歲月」，封存了影壇天后張曼玉（左）、鍾楚紅（右）的青澀模樣，全片講述一對好友從17到27歲的時光與人生際遇。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月31日

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）導演楊凡縱橫香港影壇多年，鏡頭下曾捕捉張曼玉、吳彥祖等巨星青澀面容，集結他7部經典作品的影展將於9月底在台灣舉辦，楊凡以塵封多年書信形容，願與影迷共享私密空間。

由CATCHPLAY及富邦文教基金會共同主辦的楊凡「芳華虛度」影展，播映7部楊凡的經典作品，由他2019年獲得威尼斯影展最佳劇本獎的動畫電影「繼園臺七號」打頭陣，集結張艾嘉、趙薇、馮德倫、張孝全等巨星獻聲。

還有周潤發、張曼玉首次合作主演的經典愛情文藝之作「玫瑰的故事」（1985年）；張艾嘉、姚煒、鶴見辰吾詮釋淒美懸疑三角關係的「海上花」（1986年），全片在澳門拍攝，重現澳門80年代風貌。

「流金歲月」（1988年）封存了張曼玉、鍾楚紅兩名影壇天后青澀模樣，講述一對好友從17到27歲的時光與人生際遇；引起國際影壇矚目的跨國酷兒電影「妖街皇后」（1995年）則細膩刻劃跨性別者的內心世界。

由林青霞旁白帶出故事的「美少年之戀」（1998年），是吳彥祖出道之作，不僅被譽為BL始祖電影，也記錄了馮德倫、舒淇的盛世美顏；在國家影視聽中心也將獨家放映典藏的35毫米膠卷版本的「淚王子」（2009年），改編自台灣50年代白色恐怖時期真實故事，曾獲邀參加第66屆威尼斯影展，引發國際媒體好評。

楊凡表示，「芳華虛度影展挑選了塵封多年的7封書信，展開影迷與我能共同擁有的私密空間，獻給親愛的影迷，仔細品嚐，暗自解讀。」這7封情書各有不同含意，「玫瑰的故事」是不倫之戀的情書，「海上花」是一封封寄不出去的情書，「流金歲月」是友誼昇華之後的情書。

「妖街皇后」是一個虛幻筆友的慾望之書，「美少年之戀」是令人落淚的絕望之書，「淚王子」終場則是一封又一封觀眾不能理解而作者又極端自我陶醉的情書，「繼園臺七號」則是楊凡對香港及電影的終結愛的美敦書。

「芳華虛度」影展將於9月23日至10月6日在國家電影及視聽文化中心與威秀影城限定上映，8月25日於OPENTIX售票系統正式販售票券。（編輯：張雅淨）1110731