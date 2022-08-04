55歲邰正宵現身行腳節目 為番茄炒蛋紅了眼眶

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55歲歌手邰正宵（前）近期擔任行腳節目「在台灣的故事」特別企劃主持人，走訪宜蘭和南投，更親手體驗做潤餅皮，他原以為潤餅餅皮很容易，沒想到怎麼做都沒成功，最後還不小心弄出了一個心型潤餅皮。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）以「九百九十九朵玫瑰」一曲走紅的55歲歌手邰正宵，最近擔任行腳節目「在台灣的故事」特別企劃主持人走訪宜蘭和南投，體驗挽臉、做潤餅皮，還因一道番茄炒蛋紅了眼眶。

三立今天發布新聞稿表示，「在台灣的故事」近期推出2集特別企劃，找出消失螢光幕一陣子的藝人，讓觀眾看見他們，也帶著這些明星走到過去沒機會深入的鄉間。

久未露臉的邰正宵受邀擔任主持，拜訪在宜蘭傳統市場擔任導遊、專門帶外國觀光客走訪宜蘭市場的年輕夫妻；到南投探訪各領域在地職人，包含種植食用玫瑰、做蘿蔔糕、開日式民宿、做巧克力，每個人都靠著堅持與熱情讓台灣事物發光發熱。

香港出生的邰正宵坦言，在台灣這麼多年，除了讀書在高雄，畢業後就進入歌手工作，「當時很多時候去很多地方都是走馬看花，演出完就回家，或者是到國外表演完就回台灣」，印象中他都沒有特別到處去玩，想藉此機會多了解台灣風土人情文化。

不過他也坦言，一開始接到任務時很興奮，但因從未主持節目，擔心是否能勝任，緊張到第一天晚上都睡不著，想著明天錄影要怎麼講，中途遇到流程更動也很慌張，所幸採訪者都像老朋友般親切，對邰正宵侃侃而談自己的心事，才讓他覺得這個過程沒想像中可怕。

過程中，邰正宵不僅體驗到台灣在地的「挽臉」，也嘗試做潤餅皮。原本他以為潤餅餅皮甩一下就好、很容易，沒想到怎麼做都沒成功，最後不小心弄出了一個心型潤餅皮，就當成寶送老闆娘夫妻，說是自己的心意。節目製作人稱讚，看似靦腆的邰正宵，在錄影現場不僅不會害羞，還展現出幽默的一面，唯一可惜就是台語還差一點。

開拍前，邰正宵曾向製作單位透露，這幾十年在各地只要外出吃飯，都會在餐館點番茄炒蛋，因為他已吃不到小時候媽媽做這道菜的味道，為此，團隊還瞞著他端出番茄炒蛋給他吃，讓邰正宵當場紅了眼眶，讓他印象特別深刻。

邰正宵主持的「在台灣的故事」將於9日、16日在三立台灣台播出。（編輯：管中維）1110804