溫哥華台灣電影節開幕 藉文化藝術深化台加情誼

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2022年溫哥華台灣電影節5日開幕晚會共100多人參與，加拿大政要讚揚台灣充滿活力，擁有豐富文化內涵。左起為卑詩省議員姚君憲、溫哥華台灣電影協會會長林天華、卑詩省議會議長周行勵（Raj Chouhan）、省議員康安禮、駐溫哥華台北經濟文化辦事處副處長陳淑姿、加拿大台裔電影人洪暐婷、導演Denny Lu。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年8月6日

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（中央社記者程愛芬溫哥華5日專電）2022年溫哥華台灣電影節開幕，自5日至14日以現場與線上放映方式舉行，開幕片「該死的阿修羅」大獲好評。參與開幕晚會的加拿大政要表示，透過電影藝術，觀眾更能認識台灣充滿活力與巧思的人文氣息，進一步連結台灣與加拿大的情誼。

邁入第16個年頭的溫哥華台灣電影節，規模一年比一年盛大，今年的主題是「生命調色盤」（The Palette of Life），放映14部深刻動人的電影與舉行3場講座。

溫哥華台灣電影協會會長林天華表示：「電影多變的色彩光影，其中描繪的各式人物，以及背後形形色色的工作者，正如同社會各個角落裡的你我他，每個人帶著不同的人生經歷，各自散發獨特的光芒，聚集起來則成就一個豐富世界。加拿大是一個倡議多元化的國家，台灣電影蘊含的多彩多姿元素和加拿大的社會價值觀得以相輝映。」

多位加拿大朝野國會議員透過視訊和恭賀信函祝福並讚揚台灣電影節滋潤人心，卑詩省議會議長周行勵（Raj Chouhan）和兩位台裔省議員康安禮（Anne Kang）、姚君憲（Henry Yao）3人親臨開幕晚會。

2005年起擔任省議員的周行勵一直支持台灣社區，也曾到台灣訪問，他笑稱自己是「台灣之子」，「很高興能在溫哥華欣賞到精彩的台灣電影」。康安禮和姚君憲則迫不急待想多看幾部好電影，重溫一下家鄉情懷。

本屆電影節的開幕片「該死的阿修羅」，以高中生隨機殺人事件為引，命運交錯的眾人，被迫面對各自生命的缺陷與困境。細膩的劇本加上演員的精湛演技，本片入圍2021年第58屆金馬獎3項獎項，並獲得最佳女配角獎。該片更於2022年台北電影節榮獲最佳女配角獎、最佳配樂和編劇獎。

電影節還有「聽見歌 再唱」、「修行」、「鱷魚」、「光的孩子」等片，也都榮獲許多電影獎項。

還有經典的台灣動畫電影「魔法阿媽」、榮獲2020年金馬獎最佳動畫長片「廢棄之城」，以及入圍2020年金馬獎最佳視覺效果的奇幻作品「嗨！神獸」，也讓觀眾經歷一趟奇幻之旅，感受動畫與特效的魅力。

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近年來加拿大與台灣各界對原住民權益都非常重視，溫哥華台灣電影節播映「靈山」與「Muakai的跨世紀婚禮」，讓台灣原住民的故事能被更多人看到。溫哥華電影節也邀請這兩部紀錄片的導演蘇弘恩對談原住民和解的議題。

此外，台裔加籍導演Denny Lu是動畫製作專家，分享動畫產業經驗，讓觀眾對動畫及特效相關工作有更深的認識。新銳加拿大台裔電影人洪暐婷參與編導製作許多知名短片，亦於座談會分享在影視行業追夢的心路歷程，並介紹台灣影人跨國合作的優勢。（編輯：陳惠珍）1110806