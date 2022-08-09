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蔡佩軒赴日治療異位性皮膚炎 包成木乃伊認值得

2022/8/9 18:14（8/9 18:46 更新）
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歌手蔡佩軒9日在記者會中預告將推出新歌並舉辦星空音樂會等，她難得小露香肩現身，也同步釋出新歌「是你給我整片星空」，預告接下來推出的5首新歌不只是個人創作，也將擔任製作人。（索尼音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月9日
歌手蔡佩軒9日在記者會中預告將推出新歌並舉辦星空音樂會等，她難得小露香肩現身，也同步釋出新歌「是你給我整片星空」，預告接下來推出的5首新歌不只是個人創作，也將擔任製作人。（索尼音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月9日
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（中央社記者王心妤台北9日電）歌手蔡佩軒今天在記者會預告將推新歌及開唱，難得小露香肩現身。蔡佩軒談到赴日治療異位性皮膚炎需全裸埋在高溫磁石中，還要被藥布包成木乃伊，但能以新面目亮相仍表示值得。

蔡佩軒今天同步釋出新歌「是你給我整片星空」，預告接下來推出的5首新歌不只是個人創作，也將擔任製作人。她表示，這首歌靈感來自回到加拿大與朋友去露營時看見滿天星斗，是台北少有的體驗，因此回到家後就用鋼琴寫出星星閃爍的感動。

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蔡佩軒表示，近日除了埋首創作，也赴日本治療困擾已久的異位性皮膚炎，因為皮膚狀況，一直無法嘗試不同風格，嚴重到甚至會抓破皮並流血。她表示，第一次自己出國到日本鄉間，因語言不通還曾迷路。

蔡佩軒表示，2週療程中，每天都要全裸埋在高溫的磁石中，還要全身抹藥用紗布包裹，「剛開始真的非常痛苦，埋在磁石中真的會熱到頭暈，但覺得已經開始了，就要相信這個療程，所以沒有放棄。」皮膚能獲得改善，也讓她開心表示值得。（編輯：張芷瑄）1110809

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