劉亞仁新片親拍飆車鏡頭 高庚杓因母親過世陷低潮

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（中央社記者王心妤台北14日電）韓國影帝劉亞仁主演新片「極速首爾」將上架。劉亞仁透露開拍前有接受特別駕駛訓練，也親自拍攝部分飆車鏡頭；演員高庚杓則分享曾因母親過世陷入低潮，受到朋友鼓勵才努力振作。

「極速首爾」由劉亞仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫及邕聖祐共同演出，全片以1988年的首爾為背景，演員也重現復古嘻哈造型，成為一大亮點。

劉亞仁表示，自己飾演的角色代表那個時代的年輕人、充滿夢想，因為過去沒有嘗試類似角色，才答應演出，為了拍攝也特別接受駕駛訓練，感受人車合一的動感，片中許多飆車場面都親自拍攝。

高庚杓片中雖被稱為「感性泉源」，但他近日接受韓國媒體訪問談到，在母親因病過世後受到嚴重打擊，曾一度覺得自己也死去，之後再也沒有任何感受。直到有天學弟說：「庚杓啊，喝酒是把隔天的幸福借來先用的，你喝酒的樣子看起來很不好，希望你不要這樣下去。」一句話讓他意識到該好好努力活下去。

高庚杓也說，服役期間與韓團BIGBANG成員太陽、大聲及演員周元、饒舌歌手Beenzino累積深厚感情，退伍至今仍保持聯絡，最近也有見面聊天，「彼此開心聊著創作音樂與藝術，關係也變得更親密了。」

「極速首爾」將於26日在Netflix上架。（編輯：張雅淨）1110814