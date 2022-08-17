韓星孔曉振曝喜訊 10月紐約嫁小10歲歌手男友

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國演員孔曉振今天透過經紀公司證實喜訊，將與韓裔美籍創作歌手男友Kevin Wu結婚，婚期訂在10月；男方也透露，兩人將在他的出生地美國紐約低調結婚。

韓媒體育朝鮮報導，Kevin Wu今天在instagram上以韓英雙語發表婚訊，寫道「我在兩年前遇見了一位女孩，隨著時間流逝，我們發現彼此都是自己必不可缺的人」，「她是我人生中最棒的朋友及靈魂伴侶，不久後我將稱呼她為妻子」。

1990年在美國紐約出生的Kevin Wu表示，兩人將在今年秋天「在我出生的地方默默地舉行婚禮」，他說明，孔曉振是在韓國相當受到喜愛的女演員，因此兩人也曾考慮在韓國舉辦婚禮，但因個人原因，最後決定在男方家人、長輩居住的地方舉行儀式。

孔曉振也透過經紀公司證實結婚消息，經紀公司表示，孔曉振與Kevin Wu將在10月舉辦僅邀請至親好友的非公開婚禮，因此無法透露確切日期及地點。

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今年42歲的孔曉振1999年以電影「死亡教室2」出道，曾主演主君的太陽、嫉妒的化身、山茶花開時等人氣電視劇，被稱為「收視女王」；孔曉振今年3月參加演員好友玄彬及孫藝珍婚禮時，因接到捧花引發「是否有結婚對象」的猜測，4月便承認與小10歲的歌手Kevin Wu戀情。

Kevin Wu曾是韓國Mnet電視台選秀節目Superstar K7冠軍，2016年正式發行單曲出道，他在宣布喜訊的貼文中感謝歌迷一直以來的支持，表示他的人生與音樂迎來了新起點，將很快帶著新作品與歌迷見面，同時也貼出標示著「作曲：Kevin Wu，作詞：孔曉振」的樂譜一角照片。（編輯：高照芬）1110817