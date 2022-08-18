王琄執導舞台劇難忍戲癮 親自示範表演常惹哭演員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北18日電）金鐘視后王琄執導舞台劇「四姊妹」，邀集謝汶錡、丁寧、范瑞君、鄭家榆、蔡燦得、温貞菱等6名女星主演，導演王琄被演員爆料戲癮難耐，常常親自示範表演，演技讓演員掉淚。

「四姊妹」將於19日在台北首演，目前票房告捷，故事工廠立刻宣布台北年底加演，王琄今天在記者會上表示：「善良會引發善良，優秀會引發優秀、溫柔會引發溫柔，票房好是因為大家全心努力。」她自認對演員高要求，滿分150分，目前演員已達120分。

王琄也被演員爆料，執導過程經常難忍戲癮，親自上台示範表演，演技讓台下演員都掉淚，但大家第一時間都表示：「我做不到」、「讓我想想」，演員范瑞君說：「我們都想把她用鐵鍊綁在椅子上。」而王琄也把每個角色都內化在自己心中：「妳們是我的多重宇宙。」

全劇探討家庭創傷和人生低潮，飾演二姐的丁寧雖經商成功，卻遭愛情詐騙，將父母留下的遺產新台幣800萬元，投資給遠在異國的男友，沒想到男友人間蒸發，讓她人財兩失，又因姊姊罹癌急用錢，丁寧因此陷絕境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

談到如何面對低潮，丁寧坦言：「當一個人陷低潮，不是旁邊的人跟他講要振作就有用的，若自己不救自己，或找不到方法救自己，旁人的鼓勵效果都有限」，平時她會透過運動、看電影、看書來療癒自己。

首次參與舞台劇的鄭家榆則透過冥想來釋放情緒，原本是為了瘦身學瑜伽，但她認為得到了別的好處，也開始學冥想打坐，專注呼吸，就能讓心情好一些。（編輯：張芷瑄）1110818