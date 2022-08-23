余苑綺癌逝 張菲勸余天放下、林佳龍延後競選登記

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）余天二女兒余苑綺日前病逝，行政院長蘇貞昌、資深藝人張菲等都來靈堂悼念，也探望余天夫妻，民進黨新北市長參選人林佳龍更表示，為參加余苑綺追思會，將延後競選登記日期。

久未現身螢光幕前、70歲的「綜藝大哥」張菲也特別到場，他表示自己和余天夫婦關係都很親近，今天主要是來安慰兩人，「他們夫妻年紀不小，不能再這樣傷心了」。張菲感慨，余天夫婦對演藝圈付出很多，也協助辦過很多喪事，「今天換他自己的女兒，大家同樣都很傷心，說真的，聽到苑綺的消息，我都在電視機前就哭了」。

張菲坦言，余天夫婦對演藝圈任勞任怨，想勸他們該放下，最重要的是顧好身體，得多為自己想一想，也建議他們要不要到花蓮當鄰居，讓老年日子有個伴，「希望他節哀，有些事情也沒辦法扭轉」。

張菲表示，自己除了從小看余苑綺長大，先前也常在健身房碰見，稱讚她很積極、有意志力，為了孩子努力運動，希望被病魔折磨的余苑綺離苦得樂，在天上做美麗的天使，無憂無慮。

白冰冰則說，余苑綺很勇敢撐了8年，本以為偉大的母愛會讓她能挺過病魔，沒想到，還是走得這麼突然，自己最能理解小孩突然離開的心情，坦言余家人要熬的日子還很長，今天主要也是來看余天夫婦，「余天年輕那麼紅，一個人扛起家，長期有僵直性脊髓炎，年紀也大了，要好好保重，亞萍姐也很辛苦」。

政壇部分，行政院長蘇貞昌、財政部長蘇建榮、民進黨新北市長參選人林佳龍、基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人蔡適應等也親自到場弔唁余苑綺。

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林佳龍代表受訪時表示，余天、李亞萍夫妻兩人和大家感情都很好，特別前來致意哀悼，「雖然他們很堅強，還是會流淚，白髮人送黑髮人，女兒就像心頭肉」，他指出余天夫婦也很關心年底選舉，一直在想要怎麼幫助同黨參選人，「我們請他們放心、會全力以赴，等追思會辦完再來報告競選工作」。

林佳龍指出，下週一（29日）原訂是新北市長及新北市議員參選人赴選委會聯合登記時間，因與余苑綺追思會撞日，決定登記延後一天，大家來和苑綺告別。（編輯：陳仁華）1110823