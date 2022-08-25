311受災戶來台發展受挫 紳士任務協助重拾信心

（中央社記者葉冠吟台北25日電）王陽明、鄭人碩主持的實境節目「紳士任務」，協助被改造者從內而外改頭換面。最新主角勇太是311地震受災戶，本想成為明星回饋台灣，來台後卻因語言隔閡星途不順，失去信心。

這集的被改造者「勇太」，是日本311大地震的受災戶，當年因得到台灣幫助才得以繼續升學，夢想有天如果成為有名藝人，想回饋台灣社會。不料勇太來台發展，卻因語言隔閡屢碰挫折，對事業越來越沒有自信。

勇太的好友受訪時更直言：「同樣是日本人，在比台灣文化或名氣，他比不過三原，同樣都是健身、搞笑又比不過夢多，所以很多時候他會處於一個很焦慮的狀態，不過勇太有一個優點，就是他好勝心很強，不願意服輸。」

特別的是，勇太的家庭很不平凡，爺爺曾打進甲子園並進入日本職棒，父親則是大學棒球隊教練，勇太高中時也打棒球，當時球速最快可達130公里，甚至曾入選日本全國代表隊，卻在一場比賽中受傷，造成複雜性骨折，導致選手生涯中斷。

節目主持群與「紳士導師群」專業團隊聽完勇太的故事後，決定從他最愛的棒球下手，請中華隊國手曹竣崵等專業教練協助他訓練，希望勇太能重拾對棒球的熱情，並帶到生活中。王陽明更親自下場陪勇太測球速，沒想到就投出111公里，讓勇太倍感壓力。

王陽明笑言，很少人知道他小時候其實有打過棒球，「看到勇太這樣子練，我從運動員的角度，是很欣賞的，因為我知道這個過程非常難。他（勇太）後來也有投到時速111公里，代表我來的目的真的有刺激到他，我覺得這樣是很開心的。」

節目中最後邀請SUN STAR明星棒球隊進行比賽，驗收勇太的練習成果。重新站上投手丘的勇太，現場一度因太感動而淚灑球場，讓曾加入過少棒隊的鄭人碩也被觸動，坦言：「每一次看到被改造者快要成功，我都忍住（眼淚），我哭點很低，不敢在他們面前太脆弱，怕他們太沒信心，每次都鼻酸。」

「紳士任務」每週五晚上8時起，在LINE TV首播。（編輯：屈享平）1110825