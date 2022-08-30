大嘻哈時代第2季登場 海選開跑等待好手來挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北30日電）台灣嘻哈選秀節目「大嘻哈時代」宣布第2季登場，MTV將攜手金牌製作人陳鎮川、MV導演謝乾乾共同製作，即日起至9月18日開放海選報名，邀請全台嘻哈好手角逐冠軍。

「大嘻哈時代」第1季引爆台灣嘻哈浪潮，挖掘許多饒舌新血，並創下驚人紀錄，包括連續5週蟬聯YouTube發燒榜第1名、曝光次數高達6.5億，總累積觀看次數破4600萬次，也在MyVideo穩坐節目類冠軍等。

製作團隊近期公布「大嘻哈時代」第2季Logo與海選主視覺，由曾與嘻哈廠牌「顏社」、本土嘻哈天團玖壹壹、美秀集團等合作裝幀設計與MV視覺的設計師2Dogg操刀。

Logo以沉穩深藍色交織熱情活力的橘色，添增運動競技氛圍；海選主視覺則以麥克風網作為襯底，融合第1屆冠軍YoungLee的手繪側影，揭示報名起跑，號召全台嘻哈仔一起加入全台最高的嘻哈殿堂，角逐冠軍寶座。

「大嘻哈時代」第2季海選即日起至9月18日開放報名，本季海選將分為「線上Demo評選」、「實體海選」2階段。實體海選將於10月1日、2日在台北卡米地+喜劇俱樂部舉辦，正式入棚錄影參賽名單於10月4日公佈。

海選報名資訊釋出後，也在社群獲得熱烈迴響，不只許多粉絲留言推薦朋友參加，第1季選手美麗本人更留言放話這次不讓了，嘻哈音樂人DAPUN大胖則點名第1季前7強韓森幫忙特訓，大家都迫不及待參賽大展身手。

關於第2季更多資訊將於「大嘻哈時代」臉書粉專和IG搶先公布。（編輯：張雅淨）1110830