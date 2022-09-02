青峰合作孫燕姿唱新歌 MV拍30個小時險變紀錄片

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影片來源：吳青峰 Wu Qing Feng

（中央社記者王心妤台北2日電）歌手青峰新單曲「醉鬼阿Q」與孫燕姿合唱出醉後心聲。因為MV拍攝過程長達30個小時，青峰擔心導演拍過頭，還打趣表示，「這首歌只有3分鐘多，要拍成紀錄片了。」

青峰透露，從大學開始參加音樂比賽時就選唱孫燕姿的歌曲，這次新歌「醉鬼阿Q」決定鼓起勇氣邀請。因合作需保密，青峰還打趣為孫燕姿取了「麻辣鍋」代號。

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青峰表示，創作過程一直有聽到孫燕姿歌聲的幻覺，當時還不確定對方願不願意合作，直到邀請成功才放心。孫燕姿則說，最喜歡歌詞是I've said it all，唱出「醉鬼」不討好流行的心情。

MV中，導演黃中平打造出類似實驗室場景，青峰喝下扮演科學家的孫燕姿調配的藥水，釋放出隱藏的「醉鬼」人格，配合歌曲的迷幻電影，黃中平也拍出多個特寫。另外也安排遙控伸縮臂攝影機，因鏡頭高速移動，兩人好幾次差點被打中，還要注意表情。（編輯：張芷瑄）1110902