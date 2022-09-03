美國型男賈斯汀學打獵 讚原住民上山像去全聯

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（中央社記者王心妤台北3日電）美國型男賈斯汀新節目「賈斯汀和他的部落好朋友」深入台灣部落。他跟著獵人前輩Budu學習，生火到手破皮、腳發抖還失敗，更因採集食物讓雙手受傷，導演也因拍攝摔倒流血。

「二分之一強」型男賈斯汀為節目到花蓮水璉部落參加獵人學校，跟著前輩Budu學習打獵知識。賈斯汀欽佩原住民對山林的知識，看似野草的植物都有不同功用，笑說「跟著原住民上山下海，很像去全聯。」

此次課程要使用獵人刀、辨識動物腳印、製作懸吊藤繩、搭蓋簡易獵寮和徒手生火，賈斯汀為了採集可食用黃藤心讓雙手傷痕累累，導演小黑則不慎摔倒。

賈斯汀也特別到台東都蘭部落拜訪阿美族歌手舒米恩。賈斯汀分享，一開始是朋友發現他會唱舒米恩創作電影「太陽的孩子」主題曲「不要放棄」，同行友人覺得新奇貼上IG，也牽起兩人緣分。

賈斯汀也曾受邀站上2019年阿米斯音樂節，他笑說：「我從小是鼓手，本來以為去打鼓，到了才說要在千人面前演唱，當時我唱歌的抖音是真的發抖，下台時已經腿軟快要不能動了。」賈斯汀稱讚舒米恩是為了目標能嚴格執行的人，還被部落族人笑稱是「魔鬼教頭」。

「賈斯汀和他的部落好朋友」每週六晚上10時在亞洲旅遊台播出。（編輯：張芷瑄）1110903