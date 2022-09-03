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徐若瑄小巨蛋開唱 粉絲不畏風雨相挺

2022/9/3 22:56（9/3 23:06 更新）
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歌手徐若瑄（中）3日在台北小巨蛋舉辦VIVILAND演唱會，穿著一襲藍色緊身鏤空裝，以VIVILAND、狠狠愛、假扮的天使等曲目拉開演唱會序幕。（索尼音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月3日
歌手徐若瑄（中）3日在台北小巨蛋舉辦VIVILAND演唱會，穿著一襲藍色緊身鏤空裝，以VIVILAND、狠狠愛、假扮的天使等曲目拉開演唱會序幕。（索尼音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月3日
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（中央社記者王心妤台北3日電）歌手徐若瑄（Vivian）今晚在台北小巨蛋舉辦VIVILAND演唱會，不只有三金等級嘉賓，更與徐媽媽合唱「我只在乎你」，並和在天上的徐爸爸對唱，家人之間的親情感動觀眾。

徐若瑄的丈夫與兒子今晚並未到小巨蛋，她透過唱片公司表示，因為演唱會延期還有隔離問題，但她安慰家人這次是巡迴演唱會，未來一定會唱到新加坡，且她早已把全程彩排影片傳給他們看，丈夫與兒子已經是第一個搶先看到。

徐若瑄穿著一襲藍色緊身鏤空裝，以「VIVILAND」、「狠狠愛」、「假扮的天使」拉開演唱會序幕，一連串舞曲將氣氛炒到最熱。徐若瑄感謝粉絲冒著風雨來聽演唱會並表示，「今年47歲，保養的還可以嗎？跟你們講，女人30歲以前是天生麗質，40歲這樣要付出多少汗水、淚水，誰想每週五天去健身房，我也想大吃大喝啊！」熱愛工作她說道，「今天可以站在這邊，要謝謝你們。」

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今晚嘉賓有金曲歌后彭佳慧、金曲樂團麋先生主唱聖皓、金馬影后陳淑芳、金鐘得主于子育、金曲最佳作詞人熊仔。飾演徐若瑄主演電影「孤味」的家人謝盈萱、陳姸霏也到場，還有新片「初戀慢半拍」男星柯震東也都現身力挺。

徐若瑄今晚特別為一路在演藝圈相互扶持的姐姐演唱「姐你睡了嗎」，接著邀請徐媽媽合唱「我只在乎你」，徐若瑄同時也和在天上的爸爸以影片方式對唱「思慕的人」、「別人的」，大螢幕同時秀出家人的合照，感動觀眾。（編輯：黃世雅）1110903

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