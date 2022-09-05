金馬最佳導演羅卓瑤抵台 宣布得獎作續篇在台取材

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）去年以「花果飄零」奪金馬獎最佳導演的羅卓瑤與丈夫方令正，日前應金馬執委會邀請已從澳洲抵台，不僅將處女作修復世界首映留給金馬影展，更替「花果飄零」續集來台蒐集材料。

羅卓瑤、方令正移居澳洲多年，歷經長途飛行並完成隔離後，特別於今天上午拜會金馬執委會，成為本屆首組海外嘉賓。談起去年榮獲金馬獎，羅卓瑤表示，「有人說我是最命苦的導演，一直入圍都沒得獎，結果去年意外拿獎了，最高興的是可以讓更多人看到我的電影。」

羅卓瑤的丈夫方令正不僅是「花果飄零」的共同監製、編劇，也身兼攝影和剪輯，夫妻合作無間。被問及對妻子得獎感想，他笑說：「更累了！」羅卓瑤笑著糾正：「但電影就是我們的生命，就像我們的小孩。」方令正立即改口：「對，所以不累，不累。」受訪前，方令正還忙著幫羅卓瑤找靠墊，讓她可以比較舒服地談話，兩人的感情與默契好得令人羨慕。

而將在金馬影展首映的「外國的月亮圓些？」數位修復版，是羅卓瑤遠赴英國電影學院碩士班的畢業作品。不同於一般畢業製作多屬短片規格，她當時一面說服校方，心裡卻清楚這是夢想多年的劇情長片。

羅卓瑤回憶，當時一切就緒時，製片卻找不到女主角，要她親自演出，為完成影片只得硬著頭皮上陣，在攝影機前後不斷轉換身分，艱苦完成的結果，在1985年芝加哥影展獲得銀獎肯定。16mm的處女作拷貝伴隨羅卓瑤去了澳洲20多年，鮮少公開放映，直到今年得到香港「黃愛玲基金」贊助，完成修復。

畢業作將再次面世，羅卓瑤謙稱有種「醜媳婦終須見公婆」之感。方令正卻覺得，從這部作品就可以看到羅卓瑤至今未變的初心，他們很期待屆時可以和影迷交流意見。

羅卓瑤、方令正也感謝金馬執委會不僅邀請他們來台，更幫助申請將近3個月停留時間，讓他們可以進行得獎作品「花果飄零」續篇的田野調查。

羅卓瑤說，從1990年作品「愛在他鄉的季節」，他們許多電影製作都跟台灣有不解之緣，這次更因題材關係，來台蒐集資料，也想更深入地感受此地，發掘新作的內容。

2022金馬影展將於11月2日至20日展開，第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日在台北國父紀念館舉行。（編輯：張雅淨）1110905