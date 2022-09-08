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葉天倫「詐團圓」定檔春節 攜陳淑芳邰智源賀歲

2022/9/8 17:40（9/8 17:51 更新）
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賀歲電影「詐團圓」導演葉天倫（前左起）、演員陳昊森、隋棠、陳淑芳、邰智源、盧以恩參與開鏡儀式，電影預計2023年1月20日上映。（双喜提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月8日
賀歲電影「詐團圓」導演葉天倫（前左起）、演員陳昊森、隋棠、陳淑芳、邰智源、盧以恩參與開鏡儀式，電影預計2023年1月20日上映。（双喜提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月8日
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（中央社記者王心妤台北8日電）導演葉天倫新片「詐團圓」定檔明年1月上映，藝人隋棠、邰智源和金馬影后陳淑芳主演。邰智源被公認是片場開心果，他以片名打趣說：「詐團圓『詐』開後，裡面的餡可厲害了。」

片商發布新聞稿表示，「詐團圓」由陳淑芳、隋棠、陳昊森、邰智源、謝瓊煖、盧以恩、嘻哈歌手屁孩（林政融）等人主演。隋棠說，首次拍攝賀歲片就是跟葉天倫合作的「大稻埕」，第2次是「詐團圓」，「希望繼續帶給大家歡樂」。

陳淑芳則說要邀請家鄉的好姐妹們一起看片。

陳昊森首次拍攝賀歲片，他表示，這部片是適合闔家觀賞的電影，有很多的設計及機關等大家到戲院發覺。

邰智源說：「『詐團圓』最後一定『蹦BOOM』、會『詐』 開來。裡面的餡可厲害了，大家等著看了就知道，絕對是賀歲的開心果。」

「詐團圓」預計明年1月20日上映。（編輯：管中維）1110908

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