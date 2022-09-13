湯蘭花挺世界民族電影節 朱延平邀復出怕沒預算

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2022世界民族電影節特別邀請「永遠的一代佳人」湯蘭花擔任宣傳大使，她13日以一襲蒙古貴族服飾亮相，十分吸睛。（文化部、海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）2022世界民族電影節今天舉辦記者會，邀請「永遠的一代佳人」湯蘭花擔任宣傳大使，資深導演朱延平也現身力挺。被問及合作可能，朱延平打趣說，要再邀湯蘭花復出恐怕預算不夠。

2022世界民族電影節由文化部蒙藏文化中心主辦，宣傳大使、曾以電影「負心的人」、電視劇「一代佳人」大紅國際的湯蘭花，特地穿上蒙古貴族服飾於記者會亮相，文化部長李永得、文化部次長蕭宗煌、蒙藏文化中心主任高玉珍及名導朱延平也出席。

息影多年的湯蘭花，近年隱居山林、致力推廣鄒族文化，在朱延平牽線下，湯蘭花爽快答應擔任電影節宣傳大使。至於兩人是否還有合作可能，朱延平搖手笑說，自己出道時湯蘭花已是大明星，即使退休了事業做更大，他開玩笑地說：「我預算不夠啦。」

湯蘭花分享，這次電影節讓她大開眼界，相信這些電影能引領觀眾了解更多民族文化、信仰和生活方式，透過彼此的了解與尊重，為世界帶來愛與和平。除了感動於喬治亞電影「然後我們跳了舞」，台灣女婿巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）掌鏡的尼泊爾電影「嘿瑪嘿瑪」，一幕森林儀式也讓她嘆為觀止。

文化部長李永得表示，「電影是不同族群、不同文化、不同國籍間，互相理解的最重要工具」，透過電影可以瞭解不同族群的歷史脈絡、故事，進而互相理解。

2022世界民族電影節將於9月16日至25日在台北、新北、台中、高雄等4地登場，開幕片「愛是一本書」揭開90年代蒙古共產黨垮台後，在知識如糞土的紛亂世界裡，一個男孩在圖書館愛上一個女孩的故事。

閉幕片則將放映今年在美國800家影院聯合首演，紀念達賴喇嘛尊者出走西藏63週年的新片「夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛」，揭密當年協助達賴喇嘛順利逃亡印度的救命恩人，兩部皆是在台首映。

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影展也將映演泰雅族導演陳潔瑤橫掃2016台北電影獎百萬首獎等6項大獎的「只要我長大」；改編自客籍作家李喬文學名作，描述客家硬頸抗日故事的「一八九五」，也將時隔14年首度以數位版放映。

本次電影節內容涵蓋台灣、蒙古族、藏族、馬來、印尼萬丹、波斯、阿拉伯、猶太、東歐喬治亞、印度古茶拉底、烏克蘭、俄羅斯等多元文化，分成4大單元、精選17部影片，將免費放映57場次。（編輯：張雅淨）1110913