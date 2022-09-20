王琄把舞台劇「四姊妹」當禮物 求丁寧來演戲

（中央社記者葉冠吟台北20日電）金鐘視后王琄的首部舞台劇「四姊妹」在台北首演獲好評，王琄說，劇中要把謝汶錡、丁寧、鄭家榆、范瑞君和蔡燦得湊在一起演戲很困難，頭髮都要白了，更透露丁寧是「求來的」。

王琄希望大家看完離開都能帶著「禮物」回去，想傳達：「誰都是帶著傷繼續生活下去，對生活充滿了希望，因為不孤單，所以不害怕」，而這部劇也像是送自己的禮物，「擴張了自己的舒適區，完成了一件困難的事情，開拓自己的視野」。

王琄分享：「全劇上半場如熱鬧滾滾的開水、下半場則如烹煮完成的一碗茶，讓台上與台下對飲」，這是她執導時對整齣戲節奏安排的概念。

王琄也透露選角過程不容易，尤其最重要的四姊妹。她找來阿嬌（謝汶錡）飾演大姊，「她看起來脆弱、纖細，但在台上她就是超級大母雞，很會照顧別人」，而丁寧詮釋的二姊，王琄則說是「求來的」，並透露：「我本來就喜歡丁寧，覺得這個演員很棒，外表看起來很強悍，但好需要被公平對待的渴望就會跑出來。」

飾演小妹的蔡燦得，曾在「再見，忠貞二村」飾演過王琄的女兒，讓王琄讚譽有加，但也成為王琄的挑戰：「因為她（蔡燦得）經驗太多，甚至演藝工作上是我的前輩，變成是我要磨練她，要耐著性子陪她深挖、探究，我很感謝她願意開放及信任我，覺得很感動！」

最後由鄭家榆與范瑞君共飾的三姊，是王琄認為最困難的選角，「覺得家榆好脆弱又好堅強，非常像老三的個性；瑞君就是聰明又好的演員，她在台上比較有張力」，這次能找來兩人共演，「是老天爺的禮物」。

故事工廠「四姊妹」10月起將在台中國家歌劇院、高雄衛武營、台南文化中心與台北藝術表演中心演出。（編輯：張芷瑄）1110920