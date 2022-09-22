「八尺門的辯護人」揭司法困境 李銘順為移工辯護

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）金鐘視帝李銘順主演的刑偵律政影集「八尺門的辯護人」，改編自導演唐福睿執筆的同名暢銷小說，以遠洋漁業為背景，觸及台灣多元族群及死刑爭議，預計2023年第2季播出。

全劇描述一名外籍移工涉入凶案，一審被判死刑。面對利益與情感糾葛介入司法系統，民意與政治陰謀左右判決，被告的生命危在旦夕，唯一希望，就是公設辯護人佟寶駒（李銘順飾）帶領的法院替代役連晉平（初孟軒飾）、印尼籍看護Leena（雷嘉汭飾）組成的3人小組。

在今天釋出的超前導海報中，一個類似人形的物體墜入海中，搭配文案「在漁港，被殺的不一定是魚」，讓人深思墜落的究竟是人，亦或是正義、人權，暗喻台灣司法及漁業的困境。而海報上的人形物體落海，也帶出前導預告中「這次船上發生了什麼事，不敢讓人知道」。

預告開場就透過記者旁白，透露印尼籍的漁工上岸後殺害阿美族船長一家3口，但李銘順飾演的公設辯護人佟寶駒卻很肯定地向法官表示被告不認罪，究竟船上發生過什麼事情，導致外籍漁工凶狠犯案。

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而同為阿美族裔卻為被告辯護的佟寶駒，面對來自族人、司法、政界、商界的重重壓力，被范逸臣飾演的族人摔杯怒罵，也被潘儀君飾演的法務部長警告，最後在預告片尾崩潰，吊足觀眾胃口。

「八尺門的辯護人」原著小說榮獲「鏡文學百萬影視小說大獎」，影集亦獲得文化部110年度電視節目製作2000萬元補助，以及文策院「內容開發專案計畫」劇本開發支援。全劇集結李銘順、初孟軒、雷嘉汭、范逸臣、潘儀君、楊烈、蘇達、陸夏、王傳一等卡司，目前正在剪接後製中，共8集，預計2023年第2季播出。（編輯：張芷瑄）1110922