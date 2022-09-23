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徐若瑄理解田馥甄取消開唱 指歌迷安全最重要

2022/9/23 21:30
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（中央社記者王心妤台北23日電）歌手徐若瑄今天出席公益活動，現場自掏腰包新台幣30萬元盼拋磚引玉。剛辦完演唱會的她提到，金曲歌后田馥甄因地震忍痛取消開唱，她也感同身受，認為歌迷的安全最重要。

徐若瑄今天出席公益記者會，談到田馥甄先前因地震頻繁決定取消最後2場高雄演唱會。徐若瑄說，看田馥甄在臉書的道歉文忍不住落淚，「我絕對理解，像我自己有高台橋段，如果掉下來，砸到粉絲，受傷怎麼辦？我完全不敢想像。」

徐若瑄開唱前因練舞導致右手肩膀鎖骨受傷，肌腱撕裂傷雖已康復中，但手還是不能舉重物跟抬高。但她仍期待明年舉辦小型演唱會，「畢竟台北小巨蛋場地太大，不能太靠近粉絲。導播還會一直要我往後退，提醒我要注意2、3樓的粉絲。」演唱會上承諾粉絲要寫的新歌「翅膀」也快完成，希望能早日公開。

行政院宣布擬於10月13日推入境「0+7」措施。徐若瑄表示非常開心，因丈夫與兒子都在新加坡生活，「我可以再像以前一樣，半個月給新加坡的老公小孩，半個月給家人，心裡很感激。」她也提到近日就要前往新加坡，開心以後不用再和家人分開這麼久。（編輯：張雅淨）1110923

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