跨越3千公里尋家 電影小獅子王牽起親情關注動保

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（中央社記者王心妤台北24日電）法國電影「小獅子王」以小獅子千里尋家為主題，牽起一段動人親情。劇組特別找來6個月大的幼獅演出，牠的經歷正好與片中獅子被走私集團販運、又被救援團體拯救的故事相同。

「小獅子王」（King）由6個月大的幼獅真實演出，導演大衛莫羅（David Moreau）表示，因為幼獅成長速度快，直到逼近開拍才敲定由擁有與故事相同經歷的小獅子主演。

莫羅表示，田野調查時發現獅子的天敵並非大自然其他更凶猛的動物，而是人類。因為獅子過去給人的形象，常被認為是權力的象徵，導致違法走私事件不斷，因此希望電影藉由兄妹與幼獅的冒險之旅，引起對野生動物遭跨國販運的關注。

女主角盧蘭布雷希特（Lou Lambrecht）開拍前，花了2週跟小獅子相處，讓牠熟悉氣味。莫羅也提到，小獅子演員絲毫不懼怕鏡頭，每場戲都給足反應，甚至是全片最少NG的演員，讓工作人員都誇獎牠是渾然天成的演員。小獅子也在電影拍攝結束後，在劇組的協助下，回到非洲野生動物保護區，受到專業照護並回歸大自然。

片中有些真實獅子無法完成的動作，莫羅則邀請特效公司打造特效替身，逼真的效果讓蘭布雷希特表示，「我完全分不出來什麼時候是特效替身。」

「小獅子王」將於30日全台上映。（編輯：張雅淨）1110924