紀曉君幽默扮無厘頭媽媽 王小棣赴台東邀戲

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歌手紀曉君（左）在茁劇場新戲「誰說媽媽像月亮」中飾演張耀仁（右）不按牌理出牌的媽媽，還幽默喊兒子是「大頭目」。（三禾行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）歌手紀曉君在茁劇場新戲「誰說媽媽像月亮」獻出電視劇處女秀，還是導演王小棣到台東親自邀請她演出。劇中她飾演張耀仁不按牌理出牌的媽媽，還常幽默喊兒子是「大頭目」。

戲外也是媽媽的紀曉君，近期蠟燭兩頭燒、十分忙碌。因先前才燙傷腳，7歲大的女兒在玩扭扭車「翻車」，手臂受傷打石膏，又有長輩跌傷腿。原本紀曉君打算來台北宣傳戲劇作品，無奈只能留在台東全心照顧家人。

紀曉君在劇中與丈夫沒登記結婚就生下兒子張耀仁，四處打工把兒子帶大，公公卻不承認有這個媳婦，兒子長大後，卻常因媽媽不按牌理出牌的個性感到不耐煩。兩人相處起來反而像姐弟，紀曉君總喊兒子「大頭目」，張耀仁則直呼媽媽名字「江美恩」。

紀曉君在戲裡花樣百出，一度上交友網站被詐騙，還會假裝成兒子同事，跑去律師事務所搗蛋，乍看像是演出熱情開朗的自己。

王小棣說，當初以為紀曉君很活潑，後來才發現她的個性蠻拘謹，「我去台東邀她演出時，她很猶豫，後來是她舅舅出面說相信我，紀曉君才放開一切答應接演。我也沒看錯，果然她一上戲就表現得很自然」。

至於兒子張耀仁如何跟媽媽紀曉君培養感情，他笑言兩人相處有妙招，媽媽很會跟他閒聊，「有次經過中和一帶，曉君姐說她剛上台北發展時住過這裡，過得有點辛苦。她也常招呼我吃東西，真的把我當孩子一樣」。

「誰說媽媽像月亮」於10月1日起，每週六晚上9時在MyVideo、公視同步播出，隔天在中華電信MOD、Hami Video晚上8時上架。（編輯：張芷瑄）1110927