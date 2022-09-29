紀曉君當天兵媽太自然 曝戲外愛對女兒耍寶

藝人紀曉君（圖）在茁劇場新戲「誰說媽媽像月亮」中扮演張耀仁的母親，紀曉君29日在媒體茶敘時自曝，她戲裡戲外都是無厘頭媽媽，會在孩子面前耍寶，但嚴格起來孩子也是很怕她的。（三禾行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月29日

（中央社記者葉冠吟台北29日電）歌手紀曉君和演員姚坤君在茁劇場新戲「誰說媽媽像月亮」是小情侶的冤家媽媽們，兩人今天在媒體茶敘隔空合體，紀曉君更自曝戲裡戲外都是無厘頭媽媽，常在女兒做功課時旁邊大叫。

紀曉君和姚坤君兩人分別飾演張耀仁和葛盈瑄的母親，兩人在戲中一見面就在高級茶館攤牌，姚坤君開了張支票，要張耀仁跟自己女兒分手。沒想到紀曉君根本不買帳，沒拿支票就走，還只付自己的茶錢，害姚坤君被服務生攔下買單。兩人笑言拍完都笑得要命。

特別的是，紀曉君是「誰說媽媽像月亮」導演王小棣親自到台東請來演戲。她回憶，聽聞小棣老師要來，還特地煮了燒酒雞迎接貴客。當時表舅和叔公胡德夫都在現場，當她得知小棣老師和胡德夫都是淡江大學畢業，兩人也認識就卸下心防，願意把自己交給小棣老師，「那一刻起，我就把老師當家人，只要被我當家人，很多事我都願意聽。」

在跟王小棣對戲及畫面講解時，紀曉君怕自己背不起台詞，乾脆直接把自己歸零，融入角色。身為表演老師的姚坤君也稱讚紀曉君的做法是對的，「拍戲第一要愛上導演，並且愛上自己的角色。如果妳都不愛，那就進入不了劇情和角色，痛苦的會是演員自己。」她也對紀曉君的角色挑戰很羨慕，「如果是我，我會跪求演出這角色。」

紀曉君在「誰說媽媽像月亮」是名常對兒子搗亂的天兵媽媽，真實生活裡紀曉君也說自己真的是個無厘頭媽媽，「我女兒在做功課，我會跑去突然大叫或鬧她，她就說，不要這樣啦！有時候女兒還會被我嚇哭，那我就很開心，然後呼呼她！」

紀曉君強調會在孩子面前耍神經、耍寶，但嚴格起來孩子是很怕她的，她對孩子有要求。

在劇中兩名媽媽都是沒有登記結婚，紀曉君坦言自己很保守，不可能沒結婚就幫對方生孩子，「如果生了，也是跟我姓。」姚坤君說如果不登記，遇到未來誰生病必須對方簽字，就得自負責任。

「誰說媽媽像月亮」將於10月1日起，每週六晚上9時在MyVideo、公視同步播出，晚上10時台視播出；隔天在中華電信MOD、Hami Video晚上8時上架。（編輯：陳政偉）1110929