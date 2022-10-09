南方寂寞鐵道不再寂寞 跨越語言傳遞台灣感動

（中央社記者廖禹揚釜山9日專電）台灣導演蕭菊貞作品「南方，寂寞鐵道」8日在釜山國際影展首映，這部講述南迴鐵路故事的紀錄片意外在講著不同語言的異鄉引起深刻共鳴，也有韓國現役司機員表示因本片激起對工作的熱忱。

「南方，寂寞鐵道」拍攝在台灣最老舊、最偏遠、最不引人注目的一段鐵道的過去與現在，蕭菊貞在8日釜山影展首映後的座談時間向觀眾介紹，台灣鐵路9成在日治時期就建成，唯獨漏了難度最高的南迴鐵道，這段路線也成為台灣最落後的一段。

●化為歷史的鐵路故事

「當時聽到南迴鐵路即將電氣化的消息，我就決定馬上著手開拍」，許多片中景色目前都已經成為歷史，包括退役的火車頭、改建的月台等，蕭菊貞說，「現在回去看，就會慶幸還好當時有拍」。

在台北工作的蕭菊貞，因家人都住在花蓮，每週都得花一大段時間坐火車回家，「我在火車上真的遇過太多太多事，曾經遇過有人臥軌自殺、遇過有人在車上心臟病發作」，「也有很多人會在車上講祕密，其實大家都會聽見」。

「只有火車，會讓那麼多互不相識的人長時間共處在一個那麼近的空間中，如果你願意享受它，它其實是一個非常迷人的交通工具」，她也說，拍攝紀錄片時除了鐵道迷外，南迴鐵路的藍皮火車其實很少人乘坐，「但宣布要廢止時突然就有很多人湧入」。

「我覺得他們在追逐的是一個將消失的共同記憶」，蕭菊貞笑說，「人很有趣，經常是知道要失去時，才會想留下印記」，平常被嫌棄老舊、沒空調又很慢的藍皮火車，在告別大眾的那天才聽到許多乘客的不捨之情。

現場觀眾分享韓國也有已經被ITX-新村取代的新村號，以及預計在5年內被汰換掉的無窮花號，蕭菊貞提到，藍皮火車過去在名導侯孝賢的電影中經常出現，要停駛時甚至有香港媒體來拍攝，「好像它的停駛也代表了一個時代的結束」。

「無窮花號這個名字很美，我相信它也乘載了許多人的故事，如果有人願意去挖掘，也會拍到很多大家的記憶與歷史。」

●被命運帶回現場的鐵路催生者

蕭菊貞接受中央社專訪時表示，她原本想拍的是「開火車的人」的故事，但拍攝過程中很多因緣際會，讓她也拍了坐火車的人、拍火車的人、建造這段鐵路的人，「很多都是從民間匯集而來，甚至台鐵都沒紀錄，但礙於篇幅無法全部放進來」。

「最特別是一次我在大武站拍攝，中間去附近原住民村落吃飯休息，旁邊的人知道我在拍紀錄片就問我：『你知道以前挖隧道的人一天工錢有1500台幣嗎？』」，蕭菊貞大感驚訝，因為在當時，台幣1500元幾乎相當於公務員一個月薪水，「後來才知道，當時挖隧道都是用黃色炸藥，他們真的是冒生命危險在做」。

於是蕭菊貞回頭拜託原住民部落、鄉公所等各路人馬，最後找到兩位當年參與興建工程的工人，還原當年高報酬、也高風險的工程現場。

在多良段的拍攝也讓蕭菊貞意外發現段長曾參與南迴鐵路興建，還因此得到許多珍貴的老照片，「我們坐在火車上，他就有跟我說，當年一個隧道8、9公里，挖了10年，現在10分鐘就通過（隧道）了，你不會知道這邊發生過什麼、犧牲了多少人」。

●從交通工具到國際文化交流媒介

「我覺得火車與近代人類文明有很密切的發展關係」，蕭菊貞指出，包括早期城市奏鳴曲系列紀錄片中，最有名的柏林奏鳴曲就是以火車進站做為開端。

台灣鐵道網絡豐富，除了與一般大眾最接近的台鐵，還有林鐵、糖鐵、煤鐵等各種用途的鐵路，蕭菊貞說，「有點可惜的是我們現在對鐵路的概念是把它當作單純的交通工具，能跑就很好，不能跑就是廢物，但我覺得應該從文化的觀點與高度去看，看它的路線、軌道、沿路聚落的發展都是故事」。

鐵路世界各國都有，蕭菊貞認為，透過這些台灣鐵路的故事與文化，跟國際交流，也是一件很美好的事，「可以讓這個島嶼更被看見」。

她提到在首映座談中，不只有正在首爾地鐵工作的年輕司機員舉手分享想法，會後來有工作30年後退休的資深司機員會後要求合照，「雖然語言不通，但有個片段好像我們都懂，那是很奇妙的感覺」。

在座談中分享觀影感觸的年輕韓國司機員說，片中的實習司機員讓他想起自己剛進公司的時候，很有共鳴，看完紀錄片重新下定決心要好好維護火車駕駛安全。

蕭菊貞也藉此機會向所有駕駛員表達敬意，「其實很多意外，這些第一線人員是最容易受傷，甚至是到最後一刻都無法離開的人」，在這部片的拍攝過程中讓她感觸甚深。（編輯：黃自強）1111009

「南方，寂寞鐵道」8日在釜山國際影展首映，導演蕭菊貞（左）映後與觀眾座談。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月9日

導演蕭菊貞花費5年記錄南迴鐵路電氣化前的最後一段歲月。（「南方，寂寞鐵道」製作團隊提供）中央社記者廖禹揚釜山傳真 111年10月9日