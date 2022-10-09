釜山影展展期過半 兩大頒獎典禮結果揭曉

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（中央社記者廖禹揚釜山9日專電）第27屆釜山國際影展10天展期來到第5天，兩大相關頒獎典禮釜日電影獎及亞洲內容大獎（Asia Contents Awards）接連揭曉結果，電影「分手的決心」獲得多項大獎。

6日頒發的釜日電影獎以韓國導演朴贊郁作品「分手的決心」成為最大贏家，囊括最佳影片、最佳男主角、最佳女主角、最佳攝影及最佳配樂等5大獎項。

朴贊郁在預錄感言中表示，聽說飾演主角的朴海日和湯唯都入圍男女主角，「如果他們沒能得獎，我就要拒絕我這個獎座」，幽默表示若大家看到影片，相信朴海日與湯唯都已經確定拿下影帝及影后獎座。

第31屆釜日電影獎最佳導演則由金漢珉以韓山島海戰拿下，這部作品同時也獲頒最佳美術、特效獎，及年度巨星獎（卞約漢）；演而優則導的知名演員李政宰則以「獵首密令」拿下最佳新人導演獎。

最佳男、女配角分別是「緊急迫降」的任時完與「奇蹟：給總統的一封信」的李秀敬；最佳男、女新人為「好人」的李孝濟與「十個月的未來」的崔成恩。

描述一個高中班級內發生的竊盜事件引發的一連串故事的「好人」也拿下最佳劇本獎。近年透過戲劇展現演技才華的實力派歌手IU（李知恩）則透過在「嬰兒轉運站」中的精湛演技獲頒年度巨星獎。

8日頒發的亞洲內容大獎則由日劇「TOKYO MER～行動急診室～」男主角鈴木良平與人氣韓劇「非常律師禹英禑」女主角朴恩斌拿下視帝及視后。

最佳男、女配角分別頒給「魷魚遊戲」的朴海秀，及新加坡「你的世界我們懂」的馬藝瑄；最佳男、女新人由日劇「新聞記者」的橫濱流星及中國「花朝秋月夜」包上恩拿下。

「非常律師禹英禑」也獲頒第4屆亞洲內容大獎最佳節目內容，導演劉仁植在台上一一感謝每個角色與團隊，也不忘提到正在當兵的主角姜泰伍。（編輯：高照芬）1111009

韓國導演朴贊郁作品「分手的決心」預告片。影片來源：CJ ENM Movie