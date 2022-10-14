李國毅參與愛盲公益 鼓勵引導視障者獨立生活

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（中央社記者王心妤台北14日電）藝人李國毅演出愛盲基金會公益廣告「EYE的練習題」。李國毅表示，剛當爸爸對於照顧人特別有共感，家人或照顧者可以引導視障者，支持他們找回獨立生活的能力，而非剝奪。

李國毅表示，這是第一次與視障團體合作，與他們相處過程中理解其實視障者也能獨立生活。李國毅在昨天的記者會上也戴上全黑眼鏡，與愛盲高齡視障個案的左伯伯一起包水餃，左伯伯一下子就完成，李國毅卻有很大的障礙。左伯伯感謝愛盲基金會的重建服務讓他學會生活自理。

李國毅回憶過世的好友，因病失明到最後病故，他當時選擇用引導的方式鼓勵好友，而非幫朋友全部完成。

李國毅去年10月迎來女兒誕生，談及家庭生活。他表示，育兒開心又辛苦，但開心多了很多倍，「當爸爸後才知道原來我可以這麼有耐性，完全沒有不耐煩。」

李國毅也笑說有問題會求救「學長們」，像是好友小煜、楊銘威等，「他們給我很多心理建設，果然是過來人，非常有用，講解不同時期爸爸會面臨的心境轉折。」（編輯：陳政偉）1111014