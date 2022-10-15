林志穎車禍後首公布照片 48歲生日盼大家健康快樂

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藝人林志穎（後右）15日度過48歲生日，在臉書貼出切蛋糕的全家福照片。（圖取自facebook.com/jimmylindreamer）

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（中央社記者王心妤台北15日電）藝人林志穎7月載兒子發生車禍，兩人均無生命危險。他今天度過48歲生日，在臉書貼出切蛋糕的全家福，雖然身形消瘦，但表情看起來相當開心，許願大家安心還有健康快樂。

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林志穎7月22日上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正橋時，不明原因撞上分隔島，車輛起火燃燒，他與車上的6歲兒子Jenson被熱心民眾救出，送往林口長庚紀念醫院治療。林志穎家人當天就表示，兩人都無生命危險，不過林志穎身體及臉部有多處受傷骨折。

林志穎今天在臉書貼文感謝家人陪伴度過生日，今年也是出道30週年，不管經歷過什麼事，他都希望能帶給大家歡樂。林志穎也提到生日願望是希望大家別再擔心，「大家都要健康快樂。」（編輯：管中維）1111015