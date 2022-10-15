王可元新片演出跨性別者 上街買女裝感受路人眼光

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電視電影「阿媽」15日在2022高雄電影節進行世界首映，演員王可元（左）、陳文彬（右）在片中詮釋父子，兩人一同出席分享拍攝點滴。（高雄電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月15日

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（中央社記者王心妤高雄15日電）電視電影「阿媽」在今年高雄電影節放映。王可元為了演出跨性別角色，私下真的嘗試買女裝，感受路人疑惑眼光。陳文彬片中與他是父子，開拍前刻意不培養默契，保持疏離感。

「阿媽」創作動機源自導演吳旻炫親身經驗，講述家族成員返鄉處理阿媽後事，帶出男主角跨性別認同議題。挑梁演出的王可元首次詮釋跨性別者，他今天分享，為了角色上街試女裝時，曾經有店員愣住，但這樣的過程有助於建構角色內心，妝髮過程也是進入角色的重要儀式。

王可元今天受訪表示，為扮女裝瘦6、7公斤，刻意不運動想看起來纖細點，「但後來發現體格無法改變，因為我的手本來就很大，所以我會把手藏在衣服裡。」他也提到，穿裙子時特別感受到服裝帶給一個人的限制，像是坐姿就要注意腳會不會張太開。

陳文彬與王可元片中飾演父子，兩人開拍前刻意不培養默契，也更符合導演設定兒子不常回家，與父親不熟悉的背景。王可元笑稱，陳文彬在片場都不看我或是不講話，「想說我是不是很討人厭。」陳文彬預告，明年將執導新片，預計3月開拍，故事會跟婦女有關；王可元則說年底會公開新作品。

2022高雄電影節10月14日至30日舉行。（編輯：陳政偉）1111015