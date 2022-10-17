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張鈞甯阮經天隔15年合體 「查無此心」揭無心懸案

2022/10/17 14:10（10/17 14:31 更新）
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演員張鈞甯（左）與阮經天（右）睽違15年再合作懸疑犯罪電影「查無此心」，今年入圍金馬獎5大獎，電影從一具沒有心臟的無名女屍展開，揭露一場恐怖凶案。（華映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月17日
演員張鈞甯（左）與阮經天（右）睽違15年再合作懸疑犯罪電影「查無此心」，今年入圍金馬獎5大獎，電影從一具沒有心臟的無名女屍展開，揭露一場恐怖凶案。（華映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月17日
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（中央社記者葉冠吟台北17日電）演員張鈞甯與阮經天睽違15年再合作的懸疑犯罪電影「查無此心」，今年入圍金馬獎5大獎，今天劇組釋出超前導預告，點出電影從一具沒有心臟的無名女屍展開，揭露一場恐怖凶案。

「查無此心」由電影「目擊者」監製唐在揚與張鈞甯共同監製，找來「用九柑仔店」金鐘最佳導演曾英庭執導。張鈞甯全程親力親為，從找演員、贊助、行銷規劃皆參與，更邀請繼2007年台劇「我在墾丁天氣晴」後，再沒合作的好友阮經天加入陣容。本片獲得今年金馬獎最佳新導演、美術設計、造型設計、動作設計及音效等5項提名。

全片描述總是無法在家中睡覺的女警吳潔（張鈞甯飾），只能窩在自己一台車頂有洞的破車中休息。她計劃調離現場辦案的工作，想換個環境生活，但跨年夜卻出現了無名女屍的殘忍命案，在長官（陳為民飾）要求下，她必須和菜鳥女警（項婕如飾）合作查案，並發現女屍似乎和非法外勞仲介（阮經天飾）有關，隨著越接近真相，也陷入越大的危機之中。

劇組透露，電影在拍攝時曾暫以「野鬼」為片名，導演曾英庭在完成電影後，因電影並非鬼魅相關題材，決定更改片名。今天釋出超前導預告，便宣布電影片名定為「查無此心」，也點出電影的一大重點，一切都從「心」開始。

在超前導預告，可以見到在跨年夜的煙花之下，張鈞甯疑似用槍抵著自己的頭，似乎生無可戀，而一具沒有心臟的無名女屍出現，讓身為刑警的她展開辦案的過程，更出現斷指、挖心、囚禁等暴力用語，充滿黑暗及驚悚的氣息，最搶眼的是最後出現在預告中的阮經天，講著泰語，流露凶狠的神情，讓人正邪難分。

「查無此心」演員卡司還集結項婕如、游安順、薛仕凌、陳為民、黃鐙輝及泰國女星Sajee Apiwong聯合演出，預計2023年上映。（編輯：張雅淨）1111017

演員張鈞甯在電影「查無此心」中飾演女警吳潔，原計畫調離現場辦案的工作，想換個環境生活，但跨年夜卻出現無名女屍的殘忍命案，在長官要求下，她必須和菜鳥女警合作查案，隨著越接近真相，也陷入越大的危機中。（華映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月17日
演員張鈞甯在電影「查無此心」中飾演女警吳潔，原計畫調離現場辦案的工作，想換個環境生活，但跨年夜卻出現無名女屍的殘忍命案，在長官要求下，她必須和菜鳥女警合作查案，隨著越接近真相，也陷入越大的危機中。（華映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月17日
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