是枝裕和黑木瞳來台授課 金馬電影大師課星光熠熠

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）邁入第5年的2022「金馬電影大師課」今天公開講師陣容，包含威尼斯影展終身成就獎得主許鞍華、日本名導是枝裕和、日本影后黑木瞳、美劇「絕命毒師」編劇彼得古爾德都將來台講授。

「金馬電影大師課」由金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作、和碩聯合科技贊助舉辦，所有課程內容都由獲邀大師親自策劃，今年堪稱是歷經COVID-19疫情後，最多國際重量級影人來台參與的電影活動。

3座金馬最佳導演獎紀錄保持人許鞍華，將舉「桃姐」葉德嫻、「黃金時代」湯唯等經典案例，娓娓道來從選角至拍攝現場準備演員的導演功課。

第3年來台力挺金馬的日本名導是枝裕和，將延伸談及近年拍攝「嬰兒轉運站」等外語作品的國際合製經歷。以百變演技縱橫日本影壇的黑木瞳，則將分享40年表演生涯的積累，剖析如何以演員及導演身分，精彩詮釋各種角色的複雜心境。

將親自來台講授的，還有「絕命毒師」系列編劇彼得古爾德（Peter Gould）、6度奪得日劇學院賞最佳劇本的「四重奏」編劇坂元裕二、獲韓國大眾文化藝術獎總統表彰的「黑道律師文森佐」編劇朴宰範、電影「牠」和「福爾摩斯」系列IP王牌製片人林暐、曾獲奧斯卡提名的香港藝術指導奚仲文，以及創下金馬獎最佳動作設計11次入圍紀錄的董瑋。

以視訊開講的則有以「藍色情挑」獲威尼斯影展最佳攝影的波蘭傳奇攝影師斯拉沃米爾伊賈克（Slawomir Idziak）、名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）御用槍械指導盧哈利（Harry Lu），以及好萊塢永續管理先驅路易絲瑪麗史密斯（Louise Marie Smith）。

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課程之外，金馬執委會更力邀國際影展藝術總監於影展期間來台選片，並舉辦交流活動，致力將台灣優秀電影推向國際。即將來台的嘉賓，包含柏林影展藝術總監卡洛夏崔安（Carlo Chatrian）、坎城導演雙週藝術總監朱利安雷傑（Julien Rejl）、盧卡諾影展藝術總監吉歐那納札羅（Giona A. Nazzaro）。

「金馬電影大師課」系列課程將於11月12日至18日期間，在台北文創大樓文創會所舉行，歡迎電影工作者、影視產業從業人員、影視科系師生報名參加，10月20日下午1時起將於官網活動頁面陸續開放報名。（編輯：張雅淨）1111019