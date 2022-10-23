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周興哲攻蛋第3晚 魏如萱驚喜告白「你在我心裡」

2022/10/23 22:04（10/23 22:21 更新）
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歌手周興哲21日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「旅程」演唱會，獻唱特別為演唱會打造的主題曲「說太多」，更展現苦練已久的好身材。（星空飛騰提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月23日
歌手周興哲21日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「旅程」演唱會，獻唱特別為演唱會打造的主題曲「說太多」，更展現苦練已久的好身材。（星空飛騰提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月23日
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（中央社記者王心妤台北23日電）歌手周興哲21日起在台北小巨蛋舉辦「旅程」演唱會，首度以四面台方式開唱，今晚唱進第3晚。金曲歌后魏如萱擔任嘉賓，告白周興哲「你在我心裡」，讓他害羞不已。

為了這次演唱會，團隊特別打造主題曲「說太多」，並在MV埋下伏筆，並由國片「當男人戀愛時」導演殷振豪與演唱會螢幕故事串連，並利用MV劇情的伏筆打造出新故事，演唱會上也播出大結局。

周興哲以That’s All、說太多、Nobody But Me拉開序幕，並脫掉秀服展現好身材。主辦單位透露，周興哲花了4個月特訓，不只找來健身教練，更戒掉澱粉和宵夜，體脂從15降到13。

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今晚演唱會邀請魏如萱擔任嘉賓，兩人在台上演唱「晚安晚安」和「愛我的時候」。魏如萱穿著白色洋裝現身，並對周興哲表示：「這首歌是我第一次跟別人合唱，也是我第一首寫的疊字歌。我愛的重量沒有比晚安重，恭喜你已經找到一個每天說晚安的人了。」意指恭喜周興哲近日成功求婚主播趙岱新。

魏如萱在台上拿出周興哲的粉絲名稱「小興星」打趣說：「你知道你跟星星的差別是什麼嗎？星星在天上，你在我心裡。」逗得周興哲害羞不已，妙語如珠也逗笑現場觀眾。（編輯：管中維）1111023

歌手周興哲（右）21日起一連3晚在台北小巨蛋舉辦「旅程」演唱會，金曲歌后魏如萱（左）驚喜現身，兩人一起合唱「晚安晚安」與「愛我的時候」。（星空飛騰提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月23日
歌手周興哲（右）21日起一連3晚在台北小巨蛋舉辦「旅程」演唱會，金曲歌后魏如萱（左）驚喜現身，兩人一起合唱「晚安晚安」與「愛我的時候」。（星空飛騰提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月23日
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