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首頁 / 娛樂

關穎演藝重心移家庭 笑稱離不開孩子暫不拍戲

2022/10/29 11:32
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（中央社記者王心妤台北29日電）藝人關穎昨天出席品牌活動。她表示，目前演藝重心都移回家庭，離不開3個孩子，難以投入長時間的拍戲工作，才會開設了YouTube頻道「關穎72變」和大家分享日常。

關穎受訪談到YouTube第1支頻道就分享「1打6」、1個人照顧6個7歲以下的小朋友。她表示，雖然現在很熟悉照顧小朋友，但影片中多照顧妹妹的孩子，「還好只有拍一個下午，回家很累，直接瘦了1公斤。」

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關穎透露平時是個嚴格媽媽，會用愛的教育搭配體罰，「我習慣扮黑臉，凶起來很凶的，會沒收玩具、罰站、罰寫，也會打手心或屁股。」但她也提到並不會常常體罰，更多是靠自己深呼吸壓下情緒。

YouTuber Joeman擁有超過240萬訂閱，上個月公開關穎家的開箱影片。她昨天出席家電商活動，笑說最喜歡買碎紙機，才能銷毀小孩的美術作品和以前的情書跟照片這類的恐怖物品。（編輯：陳政偉）1111029

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