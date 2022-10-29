李登輝基金會包場流麻溝十五號 姚文智盼大眾支持

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（中央社記者溫貴香台北29日電）李登輝基金會董事長李安妮今天包場觀賞「流麻溝十五號」，她以「浪漫」形容出品人姚文智，期待台灣未來能有更多這類型的電影。姚文智希望大眾能以行動支持，也期待未來能將前總統李登輝的故事搬上大螢幕。

李登輝基金會今天舉辦「流麻溝十五號」電影包場活動，放映結束後邀請電影出品人姚文智、立委范雲、前促轉會主委楊翠座談，由基金會董事長李安妮主持，超過300人參加。

李登輝基金會晚間發布新聞稿表示，李安妮坦承影片讓她「淚崩」，並以「浪漫」來形容姚文智，認為從過去到現在，姚文智就是一位追求理想的政治工作者。即便2018市長選戰後退出政壇，浪漫性格依舊不改，「流麻溝十五號」的誕生就一個最佳例子，期待台灣未來能有更多如此類型的電影。

姚文智回應表示，台灣確實缺乏與本身歷史相關的影視作品，除了島內史觀與意識形態等因素，場景搭建等成本也是一大原因；雖然首映開出紅盤，但在龐大製作預算及戲院抽成等費用下，要打平依舊是很大挑戰；希望社會大眾能夠以行動支持，讓他更有自信與能量創造出更多見證歷史的作品。

姚文智透露，目前已有十多部接洽且大致完成的劇本，其中一部就是前總統李登輝，期待未來能將李前總統的故事搬上大銀幕。

范雲十分肯定「流麻溝十五號」以女性做為敘事主體，因為大部分的政治工作者或受迫害者多為男性，女性則較偏向「倖存者」角色；但電影呈現島上女性在受迫時對信念的堅持與反抗的勇氣，以及以懷孕來描繪與男性的身體差異，凸顯這段過去的重要性與特殊性。

楊翠以過往的研究經驗切入，並提到電影中主角的遭遇，都能在諸多檔案中找到接近與相似案情，因此電影並非集中訴說「誰」的故事，而是在導演與編劇的手法下，呈現女性在這大環境下的遭遇。

座談會結束，李安妮除了感謝與談人與所有進場支持的觀眾外，更再次呼籲大家繼續支持「流麻溝十五號」，這是一部值得再刷且省思的好作品。（編輯：林克倫）1111029