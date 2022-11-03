謝金燕加入「來吧！營業中2」 睽違12年再錄綜藝

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實境綜藝節目「來吧！營業中」3日公開第2季卡司，請出「國民姐姐」謝金燕擔任藝術總監，這也是出道30年的謝金燕首次錄製實境節目。（開麗娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）實境節目「來吧！營業中」今天公開第2季卡司，請出「國民姐姐」謝金燕擔任藝術總監，出道30年的謝金燕首次錄製實境節目，笑說唯一請求是「別歸類我到資深藝人」。

「來吧！營業中2」將以美容沙龍店形式呈現，藝術總監謝金燕將帶領堅強陣容修杰楷、楊銘威、王子邱勝翊、謝依霖（Hold住姐）、林莎、黃柏峰、羅珮含、原子少年等人經營美髮部、美體部等，每集則邀請不同藝人來賓或是民眾一同體驗明星沙龍服務。

睽違12年再參加綜藝節目的謝金燕，她表示收到節目邀約很興奮：「很開心製作單位願意邀請我來擔任藝術總監一職，一方面是嘗試全新節目型態、展現自己不同於舞台表演的一面，也感念當初因偉忠哥的提攜，才有機會進入演藝圈的恩情。」

製作人詹仁雄說：「謝金燕是我合作過最神秘兮兮的藝人，堅持不在家附近開會，只因怕住家曝光，想Google一些資料但都是陳年舊聞，只有登上跨年舞台才會有最新的新聞出現，且謝金燕感覺像被時光機送來的一樣，身材、外表都維持非常好，但想跟她拍照留念，卻堅持要戴口罩，原來是姐姐怕染疫，然後只畫眼妝出門。」

謝金燕接下節目之前，親自前往製作公司進行數次面談，詹仁雄透露：「姐姐面談結束反問製作單位今天面試是否及格？」可愛言論逗笑眾人。

「來吧！營業中2」預計在2023年推出。（編輯：張芷瑄）1111103