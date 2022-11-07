凱薩獎名導相中台灣取景 吳可熙拍戲代入父母經歷

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台灣演員張翰（左起）、非裔法籍演員妮娜美羅、國際名導席沙克及演員吳可熙為新片「芳香嶺」到桃園拍攝，該片已在台灣拍攝8週，下一站將前往非洲。（文策院提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）台灣演員張翰、吳可熙與法國凱薩獎名導席沙克合作的電影「芳香嶺」，已在台灣拍攝8週，下一站將前往非洲，席沙克更大讚台灣是很棒的地方，親切又正向。

「芳香嶺」（La Colline Parfumée）由阿布代拉曼席沙克（Abderrahmane Sissako）執導，結合台灣、法國、比利時、盧森堡、茅利塔尼亞等多國團隊聯合製作。

全片描述非洲象牙海岸女孩艾雅來到台灣一處熱鬧的非洲人聚集區，在一間專營茶葉出口貿易商行工作，邂逅茶行老闆王才（張翰飾），兩人透過茶藝知識的學習交流，展開一段跨越文化相知相惜的愛情故事。吳可熙則演出張翰的妻子，一家人因不為人知的陳年往事，陷入暗濤洶湧的家庭糾葛。

演員吳可熙（左）在跨國合製電影「芳香嶺」飾演張翰（右）結縭多年的妻子，一家人因不為人知的陳年往事，陷入暗濤洶湧的家庭糾葛。（文策院提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月7日

今天劇組在桃園舉行探班訪問，導演席沙克表示，自己為這個劇本準備很長時間，曾到亞洲不同國家勘景，2019年與同為編劇的太太來到台灣，發現台灣是個很棒的地方，「這裡很正向，大家都很親切，人都很冷靜，並不是特別激動的民族。」

席沙克提到，當初尋覓「艾雅」這個角色時，原本希望演員會講中文，但一直找不到合適者，最後覺得中文好與壞並非故事重點，應該回到演員和角色身上，才找到非裔法籍演員妮娜美羅（Nina Melo）。

美羅坦言，中文太難、劇中台詞她背了好久，但到現場導演常常又要改對白，準備好的內容都派不上用場，得仰賴中文老師現場協助。

張翰和吳可熙兩位台灣演員，席沙克是透過視訊與他們接觸，先前他已看過兩人的作品，某些眼神、神情相當吸引他，才決定透過視訊再多了解。吳可熙回憶，因面試僅15分鐘，她提前準備很多，原以為導演會問和角色相關的問題，結果導演反而和她聊生活、家庭，還不小心聊了近1小時；一旁的張翰則苦笑自己只有10分鐘。

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吳可熙也分享，這次電影中的角色代表東方女性，除了看了不少以女性視角為主的書籍，角色與自己的人生經歷也有點相似，「我的父母跟這個角色有相關聯，片中我與翰哥要出國落地生根，就跟我父母當初本來要移民去奧地利開餐廳，兩者有相同的既視感。」

「芳香嶺」拍攝橫跨歐、亞、非洲三地，預算約新台幣2億元，預計12月在非洲殺青，後期製作則在法國與盧森堡進行，明年5月完成剪輯。（編輯：張雅淨）1111107