「大嘻哈」首季冠軍端金鐘獎座集氣 盼提高饒舌聲量

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選秀節目「大嘻哈時代2」9日在2022創意內容大會舉辦發布會，第一季冠軍YoungLee（右2）帶著3名第2季選手阿夫（左起）、阿法、李紅（右）出席，4人並拿著金鐘獎座集氣。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月9日

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）嘻哈選秀節目「大嘻哈時代2」今天在2022創意內容大會舉辦發布會，第一季冠軍YoungLee端著金鐘獎座，帶著第2季選手阿法、李紅、阿夫出席，希望傳承給學弟，提高台灣饒舌聲量。

「大嘻哈時代」第一季在大支、熊仔、Leo王與剃刀蔣等導師群助陣下，引爆嘻哈浪潮，也挖掘許多饒舌新血，獲得第57屆金鐘獎3大獎項肯定。日前第2季已正式開錄，預計在明年1月7日推出，並找來「顏社」創辦人迪拉胖與嘻哈創作人蔡詩芸、陳星翰擔任新一季導師。

在今天的創意內容大會（TCCF）上，第一季冠軍YoungLee帶著3名第2季選手阿法、李紅、阿夫出席。李紅則被封為「越台越帥」的台語饒舌歌手，近期更找李英宏擔綱製作人推出自己的專輯。曾參加第一季比賽的阿夫，與高爾宣組過團體「高爾夫」並推出多首單曲，和來自高雄的阿法都為圓嘻哈夢，再次挑戰第2季。

YoungLee現場分享，第一季最難忘的，就是碰上COVID-19疫情長達1個月不能錄影，但危機也是轉機，自己一開始太緊繃，剛好能利用這段時間放鬆，做喜歡的音樂，笑說：「老天爺幫了個忙。」

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而這次阿夫和阿法都是捲土重來，阿法幽默表示，回來比賽就像打電動、一直卡關，想再玩一次。而第一次參加節目的李紅，大家問他參加第2季有沒有準備好？他則回答：「永遠沒有準備好的時候」。對於台灣嘻哈文化的看法，大家都表示台灣很自由，什麼都可以說，沒有邊界，而且可以吸收各地的文化，自成一格。

不過喜歡嘻哈，生活還是得顧。李紅坦言大家都是斜槓青年，有工就去打，有錢就去賺，連粗工都會做。阿法也說要先賺錢，再完成夢想，目前也還在貿易公司做全職，只有YoungLee決心做全職的饒舌歌手。（編輯：張芷瑄）1111109