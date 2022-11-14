泰勒絲橫掃MTV EMA奪4項大獎 本屆最大贏家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德國杜塞道夫13日綜合外電報導）美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）今天成了MTV歐洲音樂獎（MTV EMA）最大贏家，一舉拿下最佳藝人、最佳流行音樂、最佳音樂錄影帶和最佳長篇音樂錄影帶4項大獎。

泰勒絲在本屆MTV EMA獲6項提名，英國流行歌手哈利史泰爾（Harry Styles）獲7項提名居冠，但泰勒絲獲獎數最多。泰勒絲目前以其銷售破紀錄的新專輯「午夜」（Midnights）中的歌曲「反英雄」（Anti-Hero）名列排行榜榜首。

泰勒絲出席這次在德國杜塞道夫（Dusseldorf）舉行的MTV EMA頒獎典禮，出乎許多人意料。她在接受其當晚第一個獎項時稱：「對我來說會發生這一切，粉絲是唯一的原因。」

本屆典禮由法國著名DJ大衛庫塔（David Guetta）和美國創作歌手碧碧蕾克莎（Bebe Rexha）表演他們合作的熱門歌曲I'm Good（Blue）開場。

碧碧蕾克莎說：「我們不知道它會爆紅並在TikTok上大流行。我們在這兒演唱這首歌，它獲得『最佳合作歌曲』提名。」這首歌曲也如她所願得到這個獎項。

英國熱門另類搖滾樂團謬思（Muse）在典禮上火熱演出Will of the People（民眾意志），後來他們拿下最佳搖滾獎，並將所獲獎項獻給烏克蘭人民和伊朗婦女。

美國饒舌歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）未出席頒獎典禮，但以歌曲Super Freaky Girl獲得最佳歌曲獎及最佳嘻哈獎。目前正在美國巡迴演出的哈利史泰爾，獲得最佳現場表演獎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

繼5月贏得歐洲歌唱大賽（Eurovision）冠軍後，烏克蘭「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）帶來當晚最撼動人心的表演之一，整個會場映射烏克蘭國旗藍黃兩個顏色，表達對烏克蘭的支持。主唱奧列格‧普舒克（Oleg Psyuk）說，藉由他們新獲得的名氣，他們得以讓更多人了解烏克蘭人民的苦難。

他說：「對我們來說，重要的是成為烏克蘭的聲音，有機會到世界各地表演，以及談論烏克蘭，談論戰爭，談論我們的文化，反抗戰爭的文化。」（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1111114