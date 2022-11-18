台南耶誕跨年第3波卡司 韓國男團EPEX將登台

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台南市長黃偉哲（左）18日公布2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動第3波卡司，韓國新生代男團EPEX將在台南跨年晚會登台。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月18日

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（中央社記者張榮祥台南18日電）即將迎接2023年，台南市政府啟動耶誕跨年系列活動，台南市長黃偉哲已公布2波卡司，今天再公布第3波卡司，韓國超高人氣新生代男團EPEX將在台南跨年晚會登台。

黃偉哲今天公布「2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」第3波卡司，包括炎亞綸、金曲歌后魏如萱及艾怡良，孫盛希、艾薇、壞特、大支、劉亮延、莫凡新、及韓國男團EPEX。

韓國男團EPEX也特別錄製一段影片，開心宣布將參加台南跨年晚會，也會努力準備；團員BAEKSEUNG出道前曾來台旅遊，對台灣留下美好記憶；主唱YEWANG聽說台南有很多傳統美食，像是米糕、碗粿、牛肉湯，希望團員們可以一起品嚐。

黃偉哲表示，台南耶誕跨年系列活動卡司分成3波公布，不是要賣關子，主要是名單太精采，集結台日韓眾多人氣歌手及團體，每一波都有驚喜，從12月3日至31日精彩不間斷。

台南市政府發布新聞稿指出，台南跨年晚會將由炎亞綸擔任主持人，這也是他首次主持跨年活動。「2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」，包括3場親子活動、3場演唱會，將於12月3日起連續5個週末舉辦。（編輯：謝雅竹）1111118