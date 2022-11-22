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董事長樂團與年輕音樂人飆唱 勉勵堅持到底能勝利

2022/11/22 14:20（11/22 14:31 更新）
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董事長樂團近日參加品牌演唱會，勉勵年輕樂團要堅持到底才能贏得最後勝利，強調樂團的可貴就是集合眾人創意跟才華，「相信彼此才是王道」。（EMZ昇恆昌提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月22日
董事長樂團近日參加品牌演唱會，勉勵年輕樂團要堅持到底才能贏得最後勝利，強調樂團的可貴就是集合眾人創意跟才華，「相信彼此才是王道」。（EMZ昇恆昌提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月22日
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（中央社記者王心妤台北22日電）董事長樂團近日參加品牌舉辦演唱會，並與台灣潛力新銳樂團Theseus（忒修斯）及SADOG同台飆唱。董事長樂團也勉勵年輕音樂人，「堅持到底的人，終將贏得最後勝利」。

董事長樂團日前在演唱會上特別選唱台語經典歌「追追追」，希望鼓勵新世代音樂人勇敢實踐夢想、堅持貫徹理念，主唱吉董表示，「有夢想就追追追，勇敢的人自信的飛，飛向全世界。」

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董事長樂團、第2代馬蘭吟唱隊合作的專輯「八歌浪」今年4月獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。主唱吉董說，其實文化部還沒有補助案之前，都會固定保留演出費10%幫母語樂團、歌手，像是男子漢樂團及阿美族歌手蔣進興製作並發片，「這些優秀的新人都是剛起步、努力向前的追夢者，需要更多的支持力量」。

董事長樂團表示，樂團要持久很不容易，堅持到底才能贏得最後勝利。吉董表示，樂團的可貴就是集合眾人創意跟才華，一個團的成敗興衰跟每個團員都有關，團員不會害你，「相信彼此才是王道」。（編輯：張芷瑄）1111122

#男子漢樂團
#吉董
#蔣進興
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