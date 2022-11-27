Super Junior攻蛋最後一日 始源喊凍蒜、利特釋安可場意願

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韓國天團Super Junior自25日起一連3天在台北小巨蛋開唱，27日來到最後一場演出，成員專業賣力唱跳、跑滿全場，讓粉絲嗨翻。（超級圓頂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）韓國天團Super Junior今天在台北小巨蛋做最後一場演出，成員始源幽默以台灣時事哏問粉絲投票了沒，並喊「始源凍蒜」，讓全場嗨翻；隊長利特更透露經紀人詢問要不要在台灣辦安可場。

「SUPER JUNIOR WORLD TOUR-SUPER SHOW 9: ROAD-in TAIPEI」是Super Junior睽違3年來台開唱，攻蛋3天3場，逾3萬人座無虛席，主辦單位透露總票房約新台幣1億500萬元。

來到最後一場，8名成員依舊賣力唱跳、跑滿全場，3小時帶來經典歌曲SORRY, SORRY、Devil、Black Suit、Mango、Bonamana等近30首歌。成員問候也多了份離情依依，但不忘發揮創意拋出新哏。

昨天是台灣的九合一選舉，始源也大玩選舉哏，特別準備台語詢問粉絲：「你們有去投票嗎？投票很重要」，後來就接了一句：「始源始源、凍蒜凍蒜」，讓台下觀眾笑翻回喊：「凍蒜凍蒜！」

圭賢也用台語和粉絲互動，他說：「很久沒看到大家」，並稱讚大家變高又變可愛，自己變老又變胖，很不好意思，台灣有很多好吃的東西，更透露自己吃了洪瑞珍三明治，會帶著洪瑞珍的力量加油。

利特則瘋狂喊：「愛你們、愛死你們」，結果中途不小心把台灣講成泰國，趕緊補救說：「我醉了，因台灣的美麗而醉」，讓東海救火直喊「他老了」，要粉絲原諒利特，笑翻全場。

為了偶像Super Junior，台灣粉絲相當用心，每天都有不同的排字應援，第3天排成滿格電池形狀及「像家人般會一直陪在你身旁」字卡。利特感動直呼：「為什麼我們在台灣就是這麼浪漫呢？」並在最後安可時段大喊：「台灣真的是最棒的」，好奇台灣粉絲能量從哪來時，成員們也幽默接話「洪瑞珍、火鍋、牛軋餅」等。

到了演唱會尾聲，神童首先謝謝大家的陪伴，希望大家都要健康，才能看著彼此長長久久，更承諾要運動，「不過要明天開始，因為台灣食物太好吃」。藝聲也感性直呼非常幸福，還特地重做一次地板動作回饋粉絲。始源則請粉絲疲憊時不要自己待著，找到人陪伴，在再次相見前在各自崗位努力，健康的重新相遇。

厲旭看著台下粉絲舉著「哥哥我們有錢了，不要回去」的手牌大笑，回應「我們也很有錢，有錢的話就來首爾！」東海提到，10多年前他來台灣拍戲久留時，粉絲曾喊過「哥哥我們沒有錢了，趕快回去吧」，因為太久沒來台灣，大家現在有存款才會這樣說，「如果再多待兩個星期，大家又會說沒錢了」，讓全場笑翻，他也說很快明年就會再見面。

輪到銀赫時，他紅著眼眶坦言在台灣表演的這3天意義非凡，今天正是他父母親的結婚紀念日。銀赫父親今年8月過世，過去他的父親都會在包廂內開心跳舞看他們演出。銀赫表示，「所以我今天真的非常幸福」，更喊話希望在回家前從台灣粉絲的尖叫聲中獲得能量。

利特更透露昨天在吃火鍋時，經紀人問他們有沒有想在台灣辦安可演唱會，並有始源作證此事，更開玩笑說如果沒辦成功，要粉絲到經紀人社群留惡評。最後利特強調：「Super Junior會一直為台灣加油，我愛你們。」（編輯：張雅淨）1111127