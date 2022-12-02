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北流「唱我們的歌」特展 將重現林俊傑聖所演唱會

2022/12/2 15:00（12/2 15:51 更新）
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歌手林俊傑「聖所」演唱會片段，11日起將在台北流行音樂中心「唱 我們的歌 流行音樂故事展」演唱會展區登場。（就是俊傑音樂股份有限公司提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月2日
歌手林俊傑「聖所」演唱會片段，11日起將在台北流行音樂中心「唱 我們的歌 流行音樂故事展」演唱會展區登場。（就是俊傑音樂股份有限公司提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月2日
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（中央社記者王心妤台北2日電）台北流行音樂中心「唱 我們的歌 流行音樂故事展」演唱會展區，將由歌王林俊傑接力登場，重現演唱會「聖所FINALE」的片段，林俊傑也期待更多人走進他的音樂世界。

「唱 我們的歌 流行音樂故事展」從2021年9月開展至今，已經累積近6萬人觀展，其中「生命的現場—演唱會與Backstage」的演唱會展區，以5面投影畫面搭配音響、舞台、燈光，重現五月天、田馥甄、兄弟本色等演唱會片段。

對於下個展期將由林俊傑於11日接力登場，北流董事長黃韻玲表示，「每個人心中的人生歌單一定都有一首林俊傑的歌，很興奮能在演唱會展區加入JJ的演出，大家一定會再次因他的音樂才華及現場魅力而感動」。林俊傑則說，這次的展覽是重新定義線上演唱會，用科技探索音樂和表演的世界。

此外，林俊傑明晚將在桃園國際棒球場開唱。他表示，已經開始注意飲食並調整體態，希望給台灣歌迷最好的演出。

林俊傑表示，這次的個人演唱會是為了慶祝出道20年，「台北站會有跟新加坡不一樣的橋段，絕對驚喜」。林俊傑也說，希望能完成一張紀念這20年的專輯，並帶到世界每個角落。（編輯：張芷瑄）1111202

#林俊傑
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