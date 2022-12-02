鄭人碩2奪亞洲電視大獎影帝 遊舊地憶雙親意義非凡

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演員鄭人碩以電影「我是自願讓他殺了我」奪下2022亞洲電視大獎亞洲最佳男主角獎，親自前往菲律賓領獎。（七十六號原子提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）演員鄭人碩1日在馬尼拉以「我是自願讓他殺了我」獲頒亞洲電視大獎最佳男主角，這是他繼2018年奪下同獎後二度封帝，尤其菲律賓是與已故父母初次出國的回憶，意義非凡。

2022亞洲電視大獎（Asian Television Awards）1日在菲律賓馬尼拉舉行頒獎典禮，七十六號原子出品的「我是自願讓他殺了我」拿下亞洲最佳電視電影獎與最佳男主角獎，鄭人碩也親自前往菲律賓領獎。

鄭人碩表示，「很謝謝亞洲電視大獎再次給我最佳男主角獎的肯定，很榮幸能跟這麼多優秀的演員一起入圍，也非常感謝全體工作團隊，有他們才有這部戲。」鄭人碩並且透露，小時候第一次出國，就是跟父母到菲律賓，「長大後父母不在了，我再次造訪菲律賓時，就是這次拿獎的時候，所以這個獎對我來說意義非凡。」

鄭人碩在「我是自願讓他殺了我」飾演男主角刑警「周行」，身為全劇唯一什麼都不知道的角色，他笑說這個設定正是挑戰最大的地方。「我明明很清楚劇本走向跟角色發展，但一開機卻要全部丟掉，讓自己完全抽離，什麼都不知道，這是最困難的。」

不過拍攝時，鄭人碩一度怕自己太過入戲走不出來，為了讓自己把壓力釋放出來，因此一下戲就盡量讓自己放鬆、開玩笑，好讓角色與個人狀態可以完全切割。

鄭人碩最後感謝觀眾與一路支持他的粉絲，「謝謝你們對這部作品的支持與鼓勵，我想把這座獎項獻給所有愛我的、支持我的人，我會繼續努力。」

「我是自願讓他殺了我」由鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌、余晉等人主演，現於衛視電影台與Disney+ 播出。（編輯：屈享平）1111202