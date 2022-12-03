台灣電影沙龍越南登場 與「韓流」過招暖入民心

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駐越南代表處3日至10日舉辦2022冬季台灣電影沙龍，盼透過放映台灣電影重新喚起越南民眾對台灣影視作品的興趣。圖為駐越南代表石瑞琦致詞。中央社記者陳家倫河內攝 111年12月3日

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（中央社記者陳家倫河內3日專電）2022冬季台灣電影沙龍今天在越南登場，駐越南代表石瑞琦指出，韓劇流行後，越南民眾似乎就忘了台灣的影視作品也很不錯，盼藉由這次活動，重新喚起大家對台灣電影的興趣。

2022冬季台灣電影沙龍今天在越南首都河內市揭開序幕，吸引許多越南的年輕民眾到場欣賞，現場備有珍珠奶茶讓觀影民眾免費喝。活動自12月3日至10日止，8天活動期間每天播映一部台灣電影。

石瑞琦表示，今年是越南與台灣互設代表處30週年，越南是台灣新南向政策重點國家中的重點，新南向政策的重點則是以人為本，盼建立人際間的了解與溝通，而最好的方式就是透過文化。

石瑞琦指出，聽說10幾20年前，台灣電影與戲劇在越南很受歡迎，但韓劇流行以後，大家就忘了台灣的電影其實也不錯，這次共準備1部紀錄片、7部劇情片，盼藉此再度喚起越南民眾對台灣電影的興趣。

今天播映的電影是鄭有傑執導的「親愛的房客」，23歲上班族鄧氏瓊（Dang Thi Quynh）看完後給出90分高分。她說，電影色調與風景美，男主角人帥演技又好，將氣氛營造得無可挑剔，看完會想去台灣旅遊。

鄧氏瓊表示，只不過「親愛的房客」探討的議題很沉重，一般年輕人可能會像她一樣比較喜歡幽默、輕鬆、浪漫的題材；然而透過電影了解他人的生活與生命課題也能增廣見聞，未來一週會繼續出席捧場。

越南文化體育旅遊部國際合作局亞太處處長歐越興（Au Viet Hung）表示，台灣與越南文化相近，當中有一點細微的差異卻又不感到突兀，因此許多越南民眾看台灣電影時備感親切，且往往覺得電影中的風景很美。

歐越興認為，台灣有世界級的導演李安等，台灣電影在越南很出名。駐越南代表處透過定期舉辦電影放映活動，可以將台灣的文化與生活展現在越南民眾面前，讓文化相近的越台兩邊能愈走愈親。（編輯：馮昭）1111203